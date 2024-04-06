Бундеслига: "Байер" победой приблизил историческое чемпионство, "Бавария" в очередной раз потерпела фиаско (видео)

Леверкузенцам осталось выиграть всего один матч, чтобы завоевать титул.
В матчах 28-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" на выезде обыграл "Унион" (0:1), а "Бавария" в гостях уступила "Хайденхайму" (3:2).
Победу леверкузенцам принес гол Флориана Вирца с пенальти на 45+8-й минуте встречи.
Отметим, что на 45+3-й минуте хозяева остались в меньшинстве – вторую желтую карточку заработал Робин Госенс.
Обзор матча "Унион" – "Байер"
В параллельном матче "Бавария" вела с разницей в два мяча против "Хайденхайма". На 38-й минуте Гарри Кейн забил свой 32-й гол в нынешнем розыгрыше Бундеслиги, а перед перерывом преимущество мюнхенцев укрепил Серж Гнабри.
Однако второй тайм команда Томаса Тухеля с треском провалила, позволив сопернику трижды поразить свои ворота. На 50-й минуте отличился Кевин Зесса, а спустя еще минуту Тим Кляйндинст сравнял счет.
На 79-й минуте хозяева забили победный мяч – дубль оформил Кляйндинст.
Обзор матча "Хайденхайм" – "Бавария"
Таким образом, за шесть туров до завершения сезона "Байер" опережает "Баварию" на 16 очков. Подопечным Хаби Алонсо достаточно в следующем туре победить "Вердер", чтобы досрочно оформить чемпионство.
Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).
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