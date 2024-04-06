Бундеслига: "Байер" победой приблизил историческое чемпионство, "Бавария" в очередной раз потерпела фиаско (видео)

Леверкузенцам осталось выиграть всего один матч, чтобы завоевать титул.

В матчах 28-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" на выезде обыграл "Унион" ( 0:1 ), а "Бавария" в гостях уступила "Хайденхайму" ( 3:2 ).

Победу леверкузенцам принес гол Флориана Вирца с пенальти на 45+8-й минуте встречи.

Отметим, что на 45+3-й минуте хозяева остались в меньшинстве – вторую желтую карточку заработал Робин Госенс.

Обзор матча "Унион" – "Байер"

В параллельном матче "Бавария" вела с разницей в два мяча против "Хайденхайма". На 38-й минуте Гарри Кейн забил свой 32-й гол в нынешнем розыгрыше Бундеслиги, а перед перерывом преимущество мюнхенцев укрепил Серж Гнабри.

Однако второй тайм команда Томаса Тухеля с треском провалила, позволив сопернику трижды поразить свои ворота. На 50-й минуте отличился Кевин Зесса, а спустя еще минуту Тим Кляйндинст сравнял счет.

На 79-й минуте хозяева забили победный мяч – дубль оформил Кляйндинст.

Обзор матча "Хайденхайм" – "Бавария"

Таким образом, за шесть туров до завершения сезона "Байер" опережает "Баварию" на 16 очков. Подопечным Хаби Алонсо достаточно в следующем туре победить "Вердер", чтобы досрочно оформить чемпионство.

Отметим, что "Байер" еще никогда не выигрывал "золото" Бундеслиги – лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).

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