Дортмундская "Боруссия" в рамках 8-го тура Чемпионата Германии на выезде проиграла "Кельну". Матч завершился сенсационной победой "козлов" со счетом 3:2 .

"Джмели" выиграли первый тайм благодаря голу Юлиана Брандта на 31-й минуте. Однако после перерыва хозяева ответили сразу тремя забитыми мячами - отличились Флориан Кайнц, Штеффен Тиггес и Дэйан Любичич. На 78-й минуте автогол Бенно Шмица позволил "шмелям" сократить отставание, но спастись от поражения они не смогли.

Потерпев поражение, "Боруссия" упустила шанс возглавить Бундеслигу и в настоящее время с 15 очками находится на четвертом месте. "Кельн" поднялся на седьмую позицию и имеет в своем активе 13 баллов.

В следующем туре "шмели" 8 октября будут принимать "Баварию", а "козлы" на следующий день встретятся с "Боруссией" Менхенгладбах.

В параллельном матче "РБ Лейпциг", который является соперником донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов, дома разбил ( 4:0 ) аутсайдера первенства - "Бохум" украинского футболиста-предателя Ивана Ордеца.

"Быки" отправили в ворота соперника по два гола в каждом из таймов. В первой половине встречи отличились Тимо Вернер и Кристофер Нкунку, а после перерыва эти же футболисты забили еще по голу.

"РБ Лейпциг" с 11 пунктами вышел на девятое место в турнирной таблице. "Бохум" с одним баллом занимает последнюю строчку.

В следующем туре "быки" на выезде сыграют с "Майнцом", а команда Ордеца будет принимать "Айнтрахт". Оба матча состоятся 8 октября.

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