Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Германии по футболу

Игры будут проходить в течение трех дней.
13-15 мая состоятся матчи 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.
- В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стала "Бавария", серебряным призером - "РБ Лейпциг", бронзовым - дортмундская "Боруссия". Вылетели "Шальке-04" и "Вердер".
- Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
- 2-й тур Бундеслиги - 20-22 августа.
- Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР
|Пятница, 13 августа
|21:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БАВАРИЯ
|Суббота, 14 августа
|16:30
|АРМИНИЯ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|БАЙЕР
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОХУМ
|19:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Воскресенье, 15 августа
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|18:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ГЕРТА