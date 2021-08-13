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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

Игры будут проходить в течение трех дней.

13-15 мая состоятся матчи 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

  • В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стала "Бавария", серебряным призером - "РБ Лейпциг", бронзовым - дортмундская "Боруссия". Вылетели "Шальке-04" и "Вердер".
  • Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
  • 2-й тур Бундеслиги - 20-22 августа.
  • Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР
Пятница, 13 августа
21:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БАВАРИЯ
Суббота, 14 августа
16:30 АРМИНИЯ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ
16:30 УНИОН   _:_   БАЙЕР
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОХУМ
19:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   АЙНТРАХТ
Воскресенье, 15 августа
16:30 МАЙНЦ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
18:30 КЕЛЬН   _:_   ГЕРТА
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