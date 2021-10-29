Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" попытается реабилитироваться после исторического позора в национальном кубке.

29-31 октября состоятся матчи 10-го тура германской Бундеслиги сезона-2021/22.

На неделе были сыграны поединки 2-го раунда Кубка страны. Мюнхенская "Бавария" потерпела разгромное поражение от менхенгладбахской "Боруссии" (0:5), которое стало крупнейшим за все время выступлений клуба в Кубке Германии.

После девяти туров лидирует в чемпионате "Бавария" (22 очка). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (21 балл). Третью строчку занимает "Фрайбург" (19 пунктов). На два очка от него отстает леверкузенский "Байер" (17).

Поединки 11-го тура Бундеслиги пройдут 5-7 ноября.

Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".



Таблица Бундеслиги после 9 туров

flashscore.ua

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