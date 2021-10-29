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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Германии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

"Бавария" попытается реабилитироваться после исторического позора в национальном кубке.

29-31 октября состоятся матчи 10-го тура германской Бундеслиги сезона-2021/22.

На неделе были сыграны поединки 2-го раунда Кубка страны. Мюнхенская "Бавария" потерпела разгромное поражение от менхенгладбахской "Боруссии" (0:5), которое стало крупнейшим за все время выступлений клуба в Кубке Германии.

  • После девяти туров лидирует в чемпионате "Бавария" (22 очка). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (21 балл). Третью строчку занимает "Фрайбург" (19 пунктов). На два очка от него отстает леверкузенский "Байер" (17).
  • Поединки 11-го тура Бундеслиги пройдут 5-7 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Пятница, 29 октября
21:30 ХОФФЕНХАЙМ   2:0   ГЕРТА
Суббота, 30 октября
16:30 АРМИНИЯ   _:_   МАЙНЦ
16:30 БАЙЕР   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   КЕЛЬН
16:30 УНИОН   _:_   БАВАРИЯ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ
19:30 АЙНТРАХТ       РБ ЛЕЙПЦИГ
Воскресенье, 31 октября
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
18:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БОХУМ
           


Таблица Бундеслиги после 9 туров

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