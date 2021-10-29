Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" попытается реабилитироваться после исторического позора в национальном кубке.
29-31 октября состоятся матчи 10-го тура германской Бундеслиги сезона-2021/22.
На неделе были сыграны поединки 2-го раунда Кубка страны. Мюнхенская "Бавария" потерпела разгромное поражение от менхенгладбахской "Боруссии" (0:5), которое стало крупнейшим за все время выступлений клуба в Кубке Германии.
- После девяти туров лидирует в чемпионате "Бавария" (22 очка). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (21 балл). Третью строчку занимает "Фрайбург" (19 пунктов). На два очка от него отстает леверкузенский "Байер" (17).
- Поединки 11-го тура Бундеслиги пройдут 5-7 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Пятница, 29 октября
|21:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|2:0
|ГЕРТА
|Суббота, 30 октября
|16:30
|АРМИНИЯ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|УНИОН
|_:_
|БАВАРИЯ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|19:30
|АЙНТРАХТ
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Воскресенье, 31 октября
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|18:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БОХУМ