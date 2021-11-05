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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Германии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

"Бавария" примет главную сенсацию старта сезона "Фрайбург", а "Лейпциг" встретится с "Боруссией" Дортмунд.

С 5 по 7 ноября состоятся матчи 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

Лидер чемпионата мюнхенская "Бавария" сыграет против неожиданно идущего третьим в турнирной таблице "Фрайбурга". А "РБ Лейпциг" померяется силами с дортмундской "Боруссией".

  • После 10 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (25 очков). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (24 балла). Третью строчку занимает "Фрайбург" (22 пункта). На пять очков от него отстает леверкузенский "Байер".
  • Поединки 12-го тура Бундеслиги пройдут после паузы на игры национальных сборных 19-21 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Пятница, 5 ноября
21:30 МАЙНЦ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Суббота, 6 ноября
16:30 БАВАРИЯ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 БОХУМ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   АРМИНИЯ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Воскресенье, 7 ноября
16:30 ГЕРТА   _:_   БАЙЕР
18:30 КЕЛЬН   _:_   УНИОН
20:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   _:_   АЙНТРАХТ
           


Таблица Бундеслиги после 10 туров

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