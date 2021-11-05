Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Германии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" примет главную сенсацию старта сезона "Фрайбург", а "Лейпциг" встретится с "Боруссией" Дортмунд.

С 5 по 7 ноября состоятся матчи 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

Лидер чемпионата мюнхенская "Бавария" сыграет против неожиданно идущего третьим в турнирной таблице "Фрайбурга". А "РБ Лейпциг" померяется силами с дортмундской "Боруссией".

После 10 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (25 очков). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (24 балла). Третью строчку занимает "Фрайбург" (22 пункта). На пять очков от него отстает леверкузенский "Байер".

Поединки 12-го тура Бундеслиги пройдут после паузы на игры национальных сборных 19-21 ноября.

Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".



Таблица Бундеслиги после 10 туров

flashscore.ua

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