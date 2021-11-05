Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" примет главную сенсацию старта сезона "Фрайбург", а "Лейпциг" встретится с "Боруссией" Дортмунд.
С 5 по 7 ноября состоятся матчи 11-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.
Лидер чемпионата мюнхенская "Бавария" сыграет против неожиданно идущего третьим в турнирной таблице "Фрайбурга". А "РБ Лейпциг" померяется силами с дортмундской "Боруссией".
- После 10 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (25 очков). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (24 балла). Третью строчку занимает "Фрайбург" (22 пункта). На пять очков от него отстает леверкузенский "Байер".
- Поединки 12-го тура Бундеслиги пройдут после паузы на игры национальных сборных 19-21 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Пятница, 5 ноября
|21:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Суббота, 6 ноября
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|АРМИНИЯ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|Воскресенье, 7 ноября
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|БАЙЕР
|18:30
|КЕЛЬН
|_:_
|УНИОН
|20:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|_:_
|АЙНТРАХТ