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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

Берлинский "Унион" продолжает неожиданно идти на первом месте в турнирной таблице.

С 21-го по 23 октября состоятся матчи одиннадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Действующий чемпион, мюнхенская "Бавария", 22 октября на выезде сыграет против "Хоффенхайма". В тот же день дортмундская "Боруссия" примет "Штутгарт".

Соперник донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, РБ "Лейпциг", отправится в гости к "Аугсбургу". А неожиданный лидер чемпионата, берлинский "Унион", 23 октября встретится с "Бохумом", за который выступает футболист-предатель Украины Иван Ордец.

  • После десяти туров таблицу Бундеслиги сенсационно возглавляет берлинский "Унион", имеющий 23 балла. На втором месте - "Бавария" (19). Третий - "Фрайбург" (18).
  • Поединки 12-го тура Бундеслиги состоятся 28 - 30 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Пятница, 21 октября
21:30 МАЙНЦ   _:_   КЕЛЬН
Суббота, 22 октября
16:30 АУГСБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 БАЙЕР   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 ХОФФЕНГАЙМ   _:_   БАВАРИЯ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ВЕРДЕР
19:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   АЙНТРАХТ
Воскресенье, 23 октября
16:30 БОХУМ   _:_   УНИОН
18:30 ГЕРТА   _:_   ШАЛЬКЕ


Таблица Бундеслиги после 10 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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