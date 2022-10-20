Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Германии по футболу

Берлинский "Унион" продолжает неожиданно идти на первом месте в турнирной таблице.
С 21-го по 23 октября состоятся матчи одиннадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Действующий чемпион, мюнхенская "Бавария", 22 октября на выезде сыграет против "Хоффенхайма". В тот же день дортмундская "Боруссия" примет "Штутгарт".
Соперник донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, РБ "Лейпциг", отправится в гости к "Аугсбургу". А неожиданный лидер чемпионата, берлинский "Унион", 23 октября встретится с "Бохумом", за который выступает футболист-предатель Украины Иван Ордец.
- После десяти туров таблицу Бундеслиги сенсационно возглавляет берлинский "Унион", имеющий 23 балла. На втором месте - "Бавария" (19). Третий - "Фрайбург" (18).
- Поединки 12-го тура Бундеслиги состоятся 28 - 30 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Пятница, 21 октября
|21:30
|МАЙНЦ
|_:_
|КЕЛЬН
|Суббота, 22 октября
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|ХОФФЕНГАЙМ
|_:_
|БАВАРИЯ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ВЕРДЕР
|19:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Воскресенье, 23 октября
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|УНИОН
|18:30
|ГЕРТА
|_:_
|ШАЛЬКЕ
Таблица Бундеслиги после 10 тура
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