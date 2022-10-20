Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Германии по футболу

Берлинский "Унион" продолжает неожиданно идти на первом месте в турнирной таблице.

С 21-го по 23 октября состоятся матчи одиннадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Действующий чемпион, мюнхенская "Бавария", 22 октября на выезде сыграет против "Хоффенхайма". В тот же день дортмундская "Боруссия" примет "Штутгарт".

Соперник донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, РБ "Лейпциг", отправится в гости к "Аугсбургу". А неожиданный лидер чемпионата, берлинский "Унион", 23 октября встретится с "Бохумом", за который выступает футболист-предатель Украины Иван Ордец.

После десяти туров таблицу Бундеслиги сенсационно возглавляет берлинский "Унион", имеющий 23 балла. На втором месте - "Бавария" (19). Третий - "Фрайбург" (18).

Поединки 12-го тура Бундеслиги состоятся 28 - 30 октября.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 10 тура

Фото: flashscore.ua

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