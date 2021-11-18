Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" проведет генеральную репетицию перед еврокубковым вояжем в Киев.
С 19-го по 21 ноября будут сыграны матчи 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.
Лидер чемпионата мюнхенская "Бавария" встретится с "Аугсбургом" перед выездным поединком 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который состоится во вторник, 23 ноября, в столице Украины. Начало битвы на НСК "Олимпийский" - в 19:45 по киевскому времени.
- После 11 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (28 очков). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (24 балла). Третью строчку занимает "Фрайбург" (22 пункта). Четвертый - "Вольфсбург" (19 очков).
- Поединки 13-го тура Бундеслиги пройдут 26-28 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Пятница, 19 ноября
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БАВАРИЯ
|Суббота, 20 ноября
|16:30
|АРМИНИЯ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|19:30
|УНИОН
|_:_
|ГЕРТА
|Воскресенье, 21 ноября
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|18:30
|МАЙНЦ
|_:_
|КЕЛЬН