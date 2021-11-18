Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Германии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" проведет генеральную репетицию перед еврокубковым вояжем в Киев.

С 19-го по 21 ноября будут сыграны матчи 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

Лидер чемпионата мюнхенская "Бавария" встретится с "Аугсбургом" перед выездным поединком 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который состоится во вторник, 23 ноября, в столице Украины. Начало битвы на НСК "Олимпийский" - в 19:45 по киевскому времени.

После 11 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (28 очков). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (24 балла). Третью строчку занимает "Фрайбург" (22 пункта). Четвертый - "Вольфсбург" (19 очков).

Поединки 13-го тура Бундеслиги пройдут 26-28 ноября.

Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".



Таблица Бундеслиги после 11 туров