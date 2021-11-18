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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

"Бавария" проведет генеральную репетицию перед еврокубковым вояжем в Киев.

С 19-го по 21 ноября будут сыграны матчи 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

Лидер чемпионата мюнхенская "Бавария" встретится с "Аугсбургом" перед выездным поединком 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который состоится во вторник, 23 ноября, в столице Украины. Начало битвы на НСК "Олимпийский" - в 19:45 по киевскому времени.

  • После 11 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (28 очков). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (24 балла). Третью строчку занимает "Фрайбург" (22 пункта). Четвертый - "Вольфсбург" (19 очков).
  • Поединки 13-го тура Бундеслиги пройдут 26-28 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Пятница, 19 ноября
21:30 АУГСБУРГ   _:_   БАВАРИЯ
Суббота, 20 ноября
16:30 АРМИНИЯ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 БАЙЕР   _:_   БОХУМ
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
19:30 УНИОН   _:_   ГЕРТА
Воскресенье, 21 ноября
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   АЙНТРАХТ
18:30 МАЙНЦ   _:_   КЕЛЬН
           


Таблица Бундеслиги после 11 туров

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