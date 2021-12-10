Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 15-го тура Чемпионата Германии по футболу

Игровая программа состоит из трех дней.
10-12 декабря состоятся матчи 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.
"Бавария", которая завершила групповой этап Лиги чемпионов с максимальным количеством набранных очков (18) и отправила "Барселону" в Лигу Европы, во внутреннем первенстве примет "Майнц".
- После 14 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (34 очка). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (30 баллов). Третью строчку занимает "Байер" (27 пунктов). Четвертый - "Фрайбург" (25).
- Поединки 16-го тура Бундеслиги состоятся 14-15 декабря.
- Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|Пятница, 10 декабря
|21:30
|КЕЛЬН
|_:_
|АУГСБУРГ
|Суббота, 11 декабря
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|АРМИНИЯ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|19:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Воскресенье, 12 декабря
|16:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|_:_
|УНИОН
|18:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БАЙЕР