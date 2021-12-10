Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 15-го тура Чемпионата Германии по футболу

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 15-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

Игровая программа состоит из трех дней.

10-12 декабря состоятся матчи 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

"Бавария", которая завершила групповой этап Лиги чемпионов с максимальным количеством набранных очков (18) и отправила "Барселону" в Лигу Европы, во внутреннем первенстве примет "Майнц".

  • После 14 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (34 очка). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (30 баллов). Третью строчку занимает "Байер" (27 пунктов). Четвертый - "Фрайбург" (25).
  • Поединки 16-го тура Бундеслиги состоятся 14-15 декабря.
  • Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
Пятница, 10 декабря
21:30 КЕЛЬН   _:_   АУГСБУРГ
Суббота, 11 декабря
16:30 БАВАРИЯ   _:_   МАЙНЦ
16:30 БОХУМ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
16:30 ГЕРТА   _:_   АРМИНИЯ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
19:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
Воскресенье, 12 декабря
16:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   _:_   УНИОН
18:30 АЙНТРАХТ   _:_   БАЙЕР


Таблица Бундеслиги после 14 туров

© flashscore.ua
flashscore.ua
Следующая публикация