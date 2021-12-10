Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 15-го тура Чемпионата Германии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 15-го тура Чемпионата Германии по футболу

Игровая программа состоит из трех дней.

10-12 декабря состоятся матчи 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

"Бавария", которая завершила групповой этап Лиги чемпионов с максимальным количеством набранных очков (18) и отправила "Барселону" в Лигу Европы, во внутреннем первенстве примет "Майнц".

После 14 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (34 очка). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (30 баллов). Третью строчку занимает "Байер" (27 пунктов). Четвертый - "Фрайбург" (25).

Поединки 16-го тура Бундеслиги состоятся 14-15 декабря.

Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".



Таблица Бундеслиги после 14 туров