Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Германии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Германии по футболу

Это будут последние поединки немецкого чемпионата перед зимней паузой.

С 17-го по 19 декабря состоятся матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

После этого тура команды отправятся на зимние каникулы, чемпионат возобновится 7 января.

После 16 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (40 очков). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (34 балла). Третью строчку занимает "Байер" (28 пунктов). Четвертый - "Хоффенгайм" (27).

Поединки 18-го тура Бундеслиги состоятся 7-9 января.

Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".



Таблица Бундеслиги после 16 туров