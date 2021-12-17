Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Германии по футболу

Это будут последние поединки немецкого чемпионата перед зимней паузой.
С 17-го по 19 декабря состоятся матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.
После этого тура команды отправятся на зимние каникулы, чемпионат возобновится 7 января.
- После 16 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (40 очков). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (34 балла). Третью строчку занимает "Байер" (28 пунктов). Четвертый - "Хоффенгайм" (27).
- Поединки 18-го тура Бундеслиги состоятся 7-9 января.
- Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
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|Пятница, 17 декабря
|21:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|Суббота, 18 декабря
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|УНИОН
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|АРМИНИЯ
|19:30
|ГЕРТА
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|Воскресенье, 19 декабря
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БАЙЕР
|18:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ШТУТГАРТ