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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

Это будут последние поединки немецкого чемпионата перед зимней паузой.

С 17-го по 19 декабря состоятся матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

После этого тура команды отправятся на зимние каникулы, чемпионат возобновится 7 января.

  • После 16 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (40 очков). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (34 балла). Третью строчку занимает "Байер" (28 пунктов). Четвертый - "Хоффенгайм" (27).
  • Поединки 18-го тура Бундеслиги состоятся 7-9 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Пятница, 17 декабря
21:30 БАВАРИЯ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
Суббота, 18 декабря
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   МАЙНЦ
16:30 БОХУМ   _:_   УНИОН
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   АРМИНИЯ
19:30 ГЕРТА   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Воскресенье, 19 декабря
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БАЙЕР
18:30 КЕЛЬН   _:_   ШТУТГАРТ


Таблица Бундеслиги после 16 туров

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