Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Германии по футболу

3 – 5 февраля состоятся матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Аугсбургом" и "Байером".

В субботу дортмундская "Боруссия" будет принимать "Фрайбург", а "РБ Лейпциг" на выезде сыграет против "Кельна".

Завершится тур в воскресенье встречей между "Вольфсбургом" и лидером чемпионата – "Баварией". Мюнхенцы в этом году еще не выиграли ни одного матча в Бундеслиге, трижды сыграв вничью.

После 18-го тура таблицу Бундеслиги с 37 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Унион" (36), на третьем – "РБ Лейпциг" (35). Далее следуют "Боруссия" Дортмунд (34) и "Фрайбург" (34).

Поединки 20-го тура Бундеслиги состоятся 10 – 12 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 18 тура

Фото: flashscore.ua

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