Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" попытается прервать безвыигрышную серию из трех поединков, чтобы сохранить лидерство.
3 – 5 февраля состоятся матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком между "Аугсбургом" и "Байером".
В субботу дортмундская "Боруссия" будет принимать "Фрайбург", а "РБ Лейпциг" на выезде сыграет против "Кельна".
Завершится тур в воскресенье встречей между "Вольфсбургом" и лидером чемпионата – "Баварией". Мюнхенцы в этом году еще не выиграли ни одного матча в Бундеслиге, трижды сыграв вничью.
- После 18-го тура таблицу Бундеслиги с 37 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Унион" (36), на третьем – "РБ Лейпциг" (35). Далее следуют "Боруссия" Дортмунд (34) и "Фрайбург" (34).
- Поединки 20-го тура Бундеслиги состоятся 10 – 12 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
|Пятния, 3 февраля
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БАЙЕР
|Суббота, 4 февраля
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|Воскресенье, 5 февраля
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ВЕРДЕР
|18:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БАВАРИЯ
Таблица Бундеслиги после 18 тура
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