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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 19-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

"Бавария" попытается прервать безвыигрышную серию из трех поединков, чтобы сохранить лидерство.

3 – 5 февраля состоятся матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Аугсбургом" и "Байером".

В субботу дортмундская "Боруссия" будет принимать "Фрайбург", а "РБ Лейпциг" на выезде сыграет против "Кельна".

Завершится тур в воскресенье встречей между "Вольфсбургом" и лидером чемпионата – "Баварией". Мюнхенцы в этом году еще не выиграли ни одного матча в Бундеслиге, трижды сыграв вничью.

  • После 18-го тура таблицу Бундеслиги с 37 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Унион" (36), на третьем – "РБ Лейпциг" (35). Далее следуют "Боруссия" Дортмунд (34) и "Фрайбург" (34).
  • Поединки 20-го тура Бундеслиги состоятся 10 – 12 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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Пятния, 3 февраля
21:30 АУГСБУРГ   _:_   БАЙЕР
Суббота, 4 февраля
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ГЕРТА
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 БОХУМ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 КЕЛЬН   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 УНИОН   _:_   МАЙНЦ
19:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ШАЛЬКЕ
Воскресенье, 5 февраля
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ВЕРДЕР
18:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БАВАРИЯ


Таблица Бундеслиги после 18 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
43
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