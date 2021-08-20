Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Германии по футболу

Игры будут проходить в течение трех дней.
20-22 августа состоятся матчи 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22.
- В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стала "Бавария", серебряным призером - "РБ Лейпциг", бронзовым - дортмундская "Боруссия". Вылетели "Шальке-04" и "Вердер".
- Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
- 3-й тур Бундеслиги - 27-29 августа.
- Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР
|Пятница, 20 августа
|21:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Суббота, 21 августа
|16:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|_:_
|АРМИНИЯ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|АУГСБУРГ
|19:30
|БАЙЕР
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Воскресенье, 22 августа
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|УНИОН
|18:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|КЕЛЬН