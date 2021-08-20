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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

Игры будут проходить в течение трех дней.

20-22 августа состоятся матчи 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22.

  • В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стала "Бавария", серебряным призером - "РБ Лейпциг", бронзовым - дортмундская "Боруссия". Вылетели "Шальке-04" и "Вердер".
  • Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
  • 3-й тур Бундеслиги - 27-29 августа.
  • Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР
Пятница, 20 августа
21:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ШТУТГАРТ
Суббота, 21 августа
16:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   _:_   АРМИНИЯ
16:30 БОХУМ   _:_   МАЙНЦ
16:30 ГЕРТА   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   АУГСБУРГ
19:30 БАЙЕР   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Воскресенье, 22 августа
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   УНИОН
18:30 БАВАРИЯ   _:_   КЕЛЬН
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