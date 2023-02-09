Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Германии по футболу

Это будут последние поединки немецкого первенства перед возвращением Лиги чемпионов.

10 – 12 февраля состоятся матчи 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Шальке" и "Вольфсбургом".

На следующий день лидер чемпионата "Бавария" примет "Бохум" украинского футболиста-предателя Ивана Ордеца.

Эта игра станет для мюнхенцев репетицией перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, который уже 14 февраля запланирован во Франции.

Также в субботу ближайший преследователь команды Юлиана Нагельсмана в Бундеслиге – берлинский "Унион" – на выезде встретится с "РБ Лейпцигом". 22 февраля "быки" в первом раунде плей-офф самого престижного еврокубка будут противостоять "Манчестер Сити".

Дортмундская "Боруссия" перед домашним матчем плей-офф ЛЧ против "Челси" (15 февраля) приедет в гости к бременскому "Вердеру". Закроют тур в воскресенье "Кельн" и "Айнтрахт", которые первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" проведет 21 февраля.

После 19-го тура таблицу Бундеслиги с 40 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Унион" (39), на третьем – "Боруссия" Дортмунд (37), на четвертом – "РБ Лейпциг" (36).

Поединки 21-го тура Бундеслиги состоятся 17 – 19 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 19 тура

Фото: flashscore.ua

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