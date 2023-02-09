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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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81
Время на прочтение
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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

Это будут последние поединки немецкого первенства перед возвращением Лиги чемпионов.

10 – 12 февраля состоятся матчи 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Шальке" и "Вольфсбургом".

На следующий день лидер чемпионата "Бавария" примет "Бохум" украинского футболиста-предателя Ивана Ордеца.

Эта игра станет для мюнхенцев репетицией перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, который уже 14 февраля запланирован во Франции.

Также в субботу ближайший преследователь команды Юлиана Нагельсмана в Бундеслиге – берлинский "Унион" – на выезде встретится с "РБ Лейпцигом". 22 февраля "быки" в первом раунде плей-офф самого престижного еврокубка будут противостоять "Манчестер Сити".

Дортмундская "Боруссия" перед домашним матчем плей-офф ЛЧ против "Челси" (15 февраля) приедет в гости к бременскому "Вердеру". Закроют тур в воскресенье "Кельн" и "Айнтрахт", которые первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" проведет 21 февраля.

  • После 19-го тура таблицу Бундеслиги с 40 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Унион" (39), на третьем – "Боруссия" Дортмунд (37), на четвертом – "РБ Лейпциг" (36).
  • Поединки 21-го тура Бундеслиги состоятся 17 – 19 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Пятница, 10 февраля
21:30 ШАЛЬКЕ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
Суббота, 11 февраля
16:30 БАВАРИЯ   _:_   БОХУМ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   БАЙЕР
16:30 МАЙНЦ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   УНИОН
Воскресенье, 12 февраля
16:30 ГЕРТА   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
18:30 КЕЛЬН   _:_   АЙНТРАХТ


Таблица Бундеслиги после 19 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
81
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