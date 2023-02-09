Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Германии по футболу

Это будут последние поединки немецкого первенства перед возвращением Лиги чемпионов.
10 – 12 февраля состоятся матчи 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком между "Шальке" и "Вольфсбургом".
На следующий день лидер чемпионата "Бавария" примет "Бохум" украинского футболиста-предателя Ивана Ордеца.
Эта игра станет для мюнхенцев репетицией перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, который уже 14 февраля запланирован во Франции.
Также в субботу ближайший преследователь команды Юлиана Нагельсмана в Бундеслиге – берлинский "Унион" – на выезде встретится с "РБ Лейпцигом". 22 февраля "быки" в первом раунде плей-офф самого престижного еврокубка будут противостоять "Манчестер Сити".
Дортмундская "Боруссия" перед домашним матчем плей-офф ЛЧ против "Челси" (15 февраля) приедет в гости к бременскому "Вердеру". Закроют тур в воскресенье "Кельн" и "Айнтрахт", которые первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" проведет 21 февраля.
- После 19-го тура таблицу Бундеслиги с 40 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Унион" (39), на третьем – "Боруссия" Дортмунд (37), на четвертом – "РБ Лейпциг" (36).
- Поединки 21-го тура Бундеслиги состоятся 17 – 19 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|Пятница, 10 февраля
|21:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|Суббота, 11 февраля
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|БАЙЕР
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|УНИОН
|Воскресенье, 12 февраля
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|18:30
|КЕЛЬН
|_:_
|АЙНТРАХТ
Таблица Бундеслиги после 19 тура
Читайте также:
Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Италии по футболу
Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Испании по футболу
Пушечный гол Малиновского принес "Марселю" победу над ПСЖ в Кубке Франции: видео шедевра