Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Германии по футболу

17 – 19 февраля состоятся матчи 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он открылся в пятницу поединком между "Аугсбургом" и "Хоффенхаймом".

В субботу лидер чемпионата – "Бавария" – после победы над ПСЖ в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с "Боруссией" Менхенгладбах.

В тот же день "РБ Лейпциг" в гостях будет противостоять "Вольфсбургу". В среду, 22 февраля, "быки" будут принимать "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также в субботу "Айнтрахт" дома встретится с "Вердером". Франкфуртцы во вторник, 21 февраля, примут "Наполи" в первой игре плей-офф самого престижного еврокубка.

Завершится тур в воскресенье матчем между "Байером" и "Майнцом". В тот же день дортмундская "Боруссия", которая на неделе обыграла "Челси" в первом поединке 1/8 финала ЛЧ, на домашней арене будет играть против "Герты".

После 20-го тура таблицу Бундеслиги с 43 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Унион" (42), на третьем – "Боруссия" Дортмунд (40), на четвертом – "Фрайбург" (37).

Поединки 22-го тура Бундеслиги состоятся 24 – 26 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 20 тура

Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Экс-футболиста "Челси", оказавшегося под завалами после землетрясения в Турции, нашли мертвым

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Италии по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Испании по футболу