Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Германии по футболу

Центральным поединком тура станет дуэль "Боруссии" Менхенгладбах и "Баварии".
17 – 19 февраля состоятся матчи 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Он открылся в пятницу поединком между "Аугсбургом" и "Хоффенхаймом".
В субботу лидер чемпионата – "Бавария" – после победы над ПСЖ в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с "Боруссией" Менхенгладбах.
В тот же день "РБ Лейпциг" в гостях будет противостоять "Вольфсбургу". В среду, 22 февраля, "быки" будут принимать "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Также в субботу "Айнтрахт" дома встретится с "Вердером". Франкфуртцы во вторник, 21 февраля, примут "Наполи" в первой игре плей-офф самого престижного еврокубка.
Завершится тур в воскресенье матчем между "Байером" и "Майнцом". В тот же день дортмундская "Боруссия", которая на неделе обыграла "Челси" в первом поединке 1/8 финала ЛЧ, на домашней арене будет играть против "Герты".
- После 20-го тура таблицу Бундеслиги с 43 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Унион" (42), на третьем – "Боруссия" Дортмунд (40), на четвертом – "Фрайбург" (37).
- Поединки 22-го тура Бундеслиги состоятся 24 – 26 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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|Пятница, 17 февраля
|21:30
|АУГСБУРГ
|1:0
|ХОФФЕНХАЙМ
|Суббота, 18 февраля
|16:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БАВАРИЯ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|КЕЛЬН
|19:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Воскресенье, 19 февраля
|16:30
|УНИОН
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|18:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ГЕРТА
|20:30
|БАЙЕР
|_:_
|МАЙНЦ
Таблица Бундеслиги после 20 тура
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