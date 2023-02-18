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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

Центральным поединком тура станет дуэль "Боруссии" Менхенгладбах и "Баварии".

17 – 19 февраля состоятся матчи 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он открылся в пятницу поединком между "Аугсбургом" и "Хоффенхаймом".

В субботу лидер чемпионата – "Бавария" – после победы над ПСЖ в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с "Боруссией" Менхенгладбах.

В тот же день "РБ Лейпциг" в гостях будет противостоять "Вольфсбургу". В среду, 22 февраля, "быки" будут принимать "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также в субботу "Айнтрахт" дома встретится с "Вердером". Франкфуртцы во вторник, 21 февраля, примут "Наполи" в первой игре плей-офф самого престижного еврокубка.

Завершится тур в воскресенье матчем между "Байером" и "Майнцом". В тот же день дортмундская "Боруссия", которая на неделе обыграла "Челси" в первом поединке 1/8 финала ЛЧ, на домашней арене будет играть против "Герты".

  • После 20-го тура таблицу Бундеслиги с 43 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Унион" (42), на третьем – "Боруссия" Дортмунд (40), на четвертом – "Фрайбург" (37).
  • Поединки 22-го тура Бундеслиги состоятся 24 – 26 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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Пятница, 17 февраля
21:30 АУГСБУРГ   1:0   ХОФФЕНХАЙМ
Суббота, 18 февраля
16:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БАВАРИЯ
16:30 БОХУМ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   КЕЛЬН
19:30 АЙНТРАХТ   _:_   ВЕРДЕР
Воскресенье, 19 февраля
16:30 УНИОН   _:_   ШАЛЬКЕ
18:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   ГЕРТА
20:30 БАЙЕР   _:_   МАЙНЦ


Таблица Бундеслиги после 20 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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