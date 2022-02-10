Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" проведет генеральную репетицию перед плей-офф Лиги чемпионов.

С 11-го по 13 февраля состоятся матчи 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

Безоговорочный лидер чемпионата "Бавария" пожалует в гости к середняку лиги "Бохуму", а ближайший преследователь мюнхенцев "Боруссия" Дортмунд на выезде сыграет против сенсационного претендента на попадание в Лигу чемпионов - берлинского "Униона".

Отметим, что уже на следующей неделе (16 февраля) мюнхенский гранд проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". В свою очередь, "шмелей" 17 февраля ждет первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы с шотландским "Рейнджерс".

После 21 тура лидирует в чемпионате "Бавария" (52 балла). На втором месте "Боруссия" Дортмунд (43). Третью строчку занимает "Байер" (38). Далее следуют "Унион" (34) и "Фрайбург" (33).

Поединки 23-го тура Бундеслиги состоятся 18-20 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".



Таблица Бундеслиги после 21 тура