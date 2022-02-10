Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" проведет генеральную репетицию перед плей-офф Лиги чемпионов.
С 11-го по 13 февраля состоятся матчи 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.
Безоговорочный лидер чемпионата "Бавария" пожалует в гости к середняку лиги "Бохуму", а ближайший преследователь мюнхенцев "Боруссия" Дортмунд на выезде сыграет против сенсационного претендента на попадание в Лигу чемпионов - берлинского "Униона".
Отметим, что уже на следующей неделе (16 февраля) мюнхенский гранд проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". В свою очередь, "шмелей" 17 февраля ждет первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы с шотландским "Рейнджерс".
- После 21 тура лидирует в чемпионате "Бавария" (52 балла). На втором месте "Боруссия" Дортмунд (43). Третью строчку занимает "Байер" (38). Далее следуют "Унион" (34) и "Фрайбург" (33).
- Поединки 23-го тура Бундеслиги состоятся 18-20 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
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|Пятница, 11 февраля
|21:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|КЕЛЬН
|Суббота, 12 февраля
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|БАВАРИЯ
|16:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|БАЙЕР
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Воскресенье, 13 февраля
|16:30
|УНИОН
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|18:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|АРМИНИЯ