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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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64
Время на прочтение
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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке "Бавария" примет "Унион".

24 – 26 февраля состоятся матчи 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он открылся в пятницу поединком между "Майнцом" и "Боруссией" Менхенгладбах.

В субботу дортмундская "Боруссия" на выезде сыграет против "Хоффенгайма", а "РБ Лейпциг" примет "Айнтрахт".

Завершится тур в воскресенье центральным матчем между "Баварией" и "Унионом".

  • После 21-го тура на вершине таблицы Бундеслиги образовалось троевластие – "Бавария", "Боруссия" Дортмунд и "Унион" имеют по 43 очка. На четвертом месте – "Фрайбург" (40).
  • Поединки 23-го тура Бундеслиги пройдут 3 – 5 марта.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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Пятница, 24 февраля
21:30 МАЙНЦ   4:0   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Суббота, 25 февраля
16:30 ВЕРДЕР   _:_   БОХУМ
16:30 ГЕРТА   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
16:30 КЕЛЬН   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   АЙНТРАХТ
19:30 ШАЛЬКЕ   _:_   ШТУТГАРТ
Воскресенье, 26 февраля
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БАЙЕР
18:30 БАВАРИЯ   _:_   УНИОН


Таблица Бундеслиги после 21 тура

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Дата публикации
Просмотры
64
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