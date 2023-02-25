Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Германии по футболу

В центральном поединке "Бавария" примет "Унион".
24 – 26 февраля состоятся матчи 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Он открылся в пятницу поединком между "Майнцом" и "Боруссией" Менхенгладбах.
В субботу дортмундская "Боруссия" на выезде сыграет против "Хоффенгайма", а "РБ Лейпциг" примет "Айнтрахт".
Завершится тур в воскресенье центральным матчем между "Баварией" и "Унионом".
- После 21-го тура на вершине таблицы Бундеслиги образовалось троевластие – "Бавария", "Боруссия" Дортмунд и "Унион" имеют по 43 очка. На четвертом месте – "Фрайбург" (40).
- Поединки 23-го тура Бундеслиги пройдут 3 – 5 марта.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|Пятница, 24 февраля
|21:30
|МАЙНЦ
|4:0
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Суббота, 25 февраля
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|19:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Воскресенье, 26 февраля
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БАЙЕР
|18:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|УНИОН
Таблица Бундеслиги после 21 тура
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