Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Германии по футболу

24 – 26 февраля состоятся матчи 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он открылся в пятницу поединком между "Майнцом" и "Боруссией" Менхенгладбах.

В субботу дортмундская "Боруссия" на выезде сыграет против "Хоффенгайма", а "РБ Лейпциг" примет "Айнтрахт".

Завершится тур в воскресенье центральным матчем между "Баварией" и "Унионом".

После 21-го тура на вершине таблицы Бундеслиги образовалось троевластие – "Бавария", "Боруссия" Дортмунд и "Унион" имеют по 43 очка. На четвертом месте – "Фрайбург" (40).

Поединки 23-го тура Бундеслиги пройдут 3 – 5 марта.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 21 тура

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