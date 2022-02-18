Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Германии по футболу

Две "Боруссии" будут определять между собой, кто же все-таки сильнее.

С 18 по 20 февраля состоятся матчи 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

"Бавария" после сенсационного поражения в Бундеслиге от "Бохума" и ничьей против "Зальцбурга" в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов постарается реабилитироваться перед собственными фанатами в игре с аутсайдером лиги "Гройтер Фюртом".

А ближайший преследователь мюнхенцев "Боруссия" Дортмунд на домашней арене примет "Боруссию" Менхенгладбах. Именно эта дуэль и станет центральной этого уик-энда.

После 22 тура лидирует в чемпионате "Бавария" (52 балла). На втором месте "Боруссия" Дортмунд (46). Третью строчку занимает "Байер" (41). Четвертый – "РБ Лейпциг" (34).

Поединки 24 тура Бундеслиги состоятся 25-27 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".



Таблица Бундеслиги после 22 тура