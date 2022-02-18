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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

Две "Боруссии" будут определять между собой, кто же все-таки сильнее.

С 18 по 20 февраля состоятся матчи 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

"Бавария" после сенсационного поражения в Бундеслиге от "Бохума" и ничьей против "Зальцбурга" в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов постарается реабилитироваться перед собственными фанатами в игре с аутсайдером лиги "Гройтер Фюртом".

А ближайший преследователь мюнхенцев "Боруссия" Дортмунд на домашней арене примет "Боруссию" Менхенгладбах. Именно эта дуэль и станет центральной этого уик-энда.

  • После 22 тура лидирует в чемпионате "Бавария" (52 балла). На втором месте "Боруссия" Дортмунд (46). Третью строчку занимает "Байер" (41). Четвертый – "РБ Лейпциг" (34).
  • Поединки 24 тура Бундеслиги состоятся 25-27 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
Пятница, 18 февраля
21:30 МАЙНЦ   _:_   БАЙЕР
Суббота, 19 февраля
16:30 АРМИНИЯ   _:_   УНИОН
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БОХУМ
19:30 КЕЛЬН   _:_   АЙНТРАХТ
Воскресенье, 20 февраля
16:30 БАВАРИЯ   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ
18:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
20:30 ГЕРТА   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ


Таблица Бундеслиги после 22 тура

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