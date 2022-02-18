Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Германии по футболу

Две "Боруссии" будут определять между собой, кто же все-таки сильнее.
С 18 по 20 февраля состоятся матчи 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.
"Бавария" после сенсационного поражения в Бундеслиге от "Бохума" и ничьей против "Зальцбурга" в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов постарается реабилитироваться перед собственными фанатами в игре с аутсайдером лиги "Гройтер Фюртом".
А ближайший преследователь мюнхенцев "Боруссия" Дортмунд на домашней арене примет "Боруссию" Менхенгладбах. Именно эта дуэль и станет центральной этого уик-энда.
- После 22 тура лидирует в чемпионате "Бавария" (52 балла). На втором месте "Боруссия" Дортмунд (46). Третью строчку занимает "Байер" (41). Четвертый – "РБ Лейпциг" (34).
- Поединки 24 тура Бундеслиги состоятся 25-27 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
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|Пятница, 18 февраля
|21:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БАЙЕР
|Суббота, 19 февраля
|16:30
|АРМИНИЯ
|_:_
|УНИОН
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОХУМ
|19:30
|КЕЛЬН
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Воскресенье, 20 февраля
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|18:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|20:30
|ГЕРТА
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ