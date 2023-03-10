Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Германии по футболу

В центральном поединке встретятся "Лейпциг" и "Боруссия" Менхенгладбах.

10 – 12 марта состоятся матчи 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Кельном" и "Бохумом".

В субботу действующий чемпион страны – "Бавария" – примет "Аугсбург". В тот же день дортмундская "Боруссия" на выезде сыграет с "Шальке".

А в центральном матче тура сойдутся "Лейпциг" и "Боруссия" Мэнхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье поединком между "Вольфсбургом" и "Унионом".

После 23-го тура на вершине таблицы Бундеслиги образовалось двоевластие – "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд имеют по 49 очков. На третьей позиции – "Унион" (44). На четвертом месте – "РБ Лейпциг" (42).

Поединки 25-го тура Бундеслиги пройдут 17 – 19 марта.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 23 тура

Фото: flashscore.ua

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