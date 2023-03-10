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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке встретятся "Лейпциг" и "Боруссия" Менхенгладбах.

10 – 12 марта состоятся матчи 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Кельном" и "Бохумом".

В субботу действующий чемпион страны – "Бавария" – примет "Аугсбург". В тот же день дортмундская "Боруссия" на выезде сыграет с "Шальке".

А в центральном матче тура сойдутся "Лейпциг" и "Боруссия" Мэнхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье поединком между "Вольфсбургом" и "Унионом".

  • После 23-го тура на вершине таблицы Бундеслиги образовалось двоевластие – "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд имеют по 49 очков. На третьей позиции – "Унион" (44). На четвертом месте – "РБ Лейпциг" (42).
  • Поединки 25-го тура Бундеслиги пройдут 17 – 19 марта.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
Пятница, 10 марта
21:30 КЕЛЬН   _:_   БОХУМ
Суббота, 11 марта
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 БАВАРИЯ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ГЕРТА   _:_   МАЙНЦ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
19:30 ШАЛЬКЕ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Воскресенье, 12 марта
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
18:30 ВЕРДЕР   _:_   БАЙЕР
20:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   УНИОН


Таблица Бундеслиги после 23 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
67
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