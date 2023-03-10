Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Германии по футболу

В центральном поединке встретятся "Лейпциг" и "Боруссия" Менхенгладбах.
10 – 12 марта состоятся матчи 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком между "Кельном" и "Бохумом".
В субботу действующий чемпион страны – "Бавария" – примет "Аугсбург". В тот же день дортмундская "Боруссия" на выезде сыграет с "Шальке".
А в центральном матче тура сойдутся "Лейпциг" и "Боруссия" Мэнхенгладбах.
Завершится тур в воскресенье поединком между "Вольфсбургом" и "Унионом".
- После 23-го тура на вершине таблицы Бундеслиги образовалось двоевластие – "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд имеют по 49 очков. На третьей позиции – "Унион" (44). На четвертом месте – "РБ Лейпциг" (42).
- Поединки 25-го тура Бундеслиги пройдут 17 – 19 марта.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|Пятница, 10 марта
|21:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БОХУМ
|Суббота, 11 марта
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|19:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|Воскресенье, 12 марта
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|18:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БАЙЕР
|20:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|УНИОН
Таблица Бундеслиги после 23 тура
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