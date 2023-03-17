Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Германии по футболу

В центральном поединке встретятся "Байер" и "Бавария".
17 – 19 марта состоятся матчи 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком между "Боруссией" Менхенгладбах и "Вердером".
В субботу "РБ Лейпциг" на выезде сыграет с "Бохумом", а дортмундская "Боруссия" будет принимать "Кельн".
В воскресенье в центральном матче тура сойдутся "Байер" и "Бавария".
- После 24-го тура в Бундеслиге лидирует "Бавария", набравшая 52 очка. Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (50). Далее расположились "РБ Лейпциг" (45), "Унион" (45) и "Фрайбург" (45).
- Поединки 26-го тура Бундеслиги пройдут 31 марта – 2 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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|Пятница, 17 марта
|21:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Суббота, 18 марта
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|19:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|КЕЛЬН
|Воскресенье, 19 марта
|16:30
|УНИОН
|_:_
|АЙНТРАХТ
|18:30
|БАЙЕР
|_:_
|БАВАРИЯ
|20:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблица Бундеслиги после 24 тура
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