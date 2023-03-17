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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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57
Время на прочтение
2 мин
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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке встретятся "Байер" и "Бавария".

17 – 19 марта состоятся матчи 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Боруссией" Менхенгладбах и "Вердером".

В субботу "РБ Лейпциг" на выезде сыграет с "Бохумом", а дортмундская "Боруссия" будет принимать "Кельн".

В воскресенье в центральном матче тура сойдутся "Байер" и "Бавария".

  • После 24-го тура в Бундеслиге лидирует "Бавария", набравшая 52 очка. Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (50). Далее расположились "РБ Лейпциг" (45), "Унион" (45) и "Фрайбург" (45).
  • Поединки 26-го тура Бундеслиги пройдут 31 марта – 2 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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Пятница, 17 марта
21:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ВЕРДЕР
Суббота, 18 марта
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ШАЛЬКЕ
16:30 БОХУМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   ГЕРТА
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
19:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   КЕЛЬН
Воскресенье, 19 марта
16:30 УНИОН   _:_   АЙНТРАХТ
18:30 БАЙЕР   _:_   БАВАРИЯ
20:30 МАЙНЦ   _:_   ФРАЙБУРГ


Таблица Бундеслиги после 24 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
57
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