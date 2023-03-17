Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 25-го тура Чемпионата Германии по футболу

В центральном поединке встретятся "Байер" и "Бавария".

17 – 19 марта состоятся матчи 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Боруссией" Менхенгладбах и "Вердером".

В субботу "РБ Лейпциг" на выезде сыграет с "Бохумом", а дортмундская "Боруссия" будет принимать "Кельн".

В воскресенье в центральном матче тура сойдутся "Байер" и "Бавария".

После 24-го тура в Бундеслиге лидирует "Бавария", набравшая 52 очка. Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (50). Далее расположились "РБ Лейпциг" (45), "Унион" (45) и "Фрайбург" (45).

Поединки 26-го тура Бундеслиги пройдут 31 марта – 2 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 24 тура

Фото: flashscore.ua

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