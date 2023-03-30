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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

"Бавария" на своем поле сыграет с "Боруссией" Дортмунд в так называемом "Дер Классикер".

31 марта – 2 апреля состоятся матчи 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Айнтрахтом" и "Бохумом".

В субботу в центральном матче тура сойдутся лидеры чемпионата – дортмундская "Боруссия" и "Бавария".

Для мюнхенцев это будет первый матч под руководством Томаса Тухеля, заменившего на посту главного тренера клуба Юлиана Нагельсманна. Интересно, что с 2015 по 2017 год Тухель возглавлял "шмелей", поэтому дебютировать в "Баварии" ему придется против своей бывшей команды.

Завершится тур в воскресенье игрой между "Вердером" и "Хоффенхаймом".

  • После 25-го тура в Бундеслиге лидирует "Боруссия" Дортмунд (53 очка), опережающая "Баварию" на один балл. Далее расположились "Унион" (48), "Фрайбург" (46) и "РБ Лейпциг" (45).
  • Поединки 27-го тура Бундеслиги пройдут 8 – 9 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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Пятница, 31 марта
21:30 АЙНТРАХТ   _:_   БОХУМ
Суббота, 1 апреля
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   МАЙНЦ
16:30 УНИОН   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ГЕРТА
16:30 ШАЛЬКЕ   _:_   БАЙЕР
19:30 БАВАРИЯ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Воскресенье, 2 апреля
16:30 КЕЛЬН   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
18:30 ВЕРДЕР   _:_   ХОФФЕНХАЙМ


Таблица Бундеслиги после 25 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
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