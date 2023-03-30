Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" на своем поле сыграет с "Боруссией" Дортмунд в так называемом "Дер Классикер".
31 марта – 2 апреля состоятся матчи 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком между "Айнтрахтом" и "Бохумом".
В субботу в центральном матче тура сойдутся лидеры чемпионата – дортмундская "Боруссия" и "Бавария".
Для мюнхенцев это будет первый матч под руководством Томаса Тухеля, заменившего на посту главного тренера клуба Юлиана Нагельсманна. Интересно, что с 2015 по 2017 год Тухель возглавлял "шмелей", поэтому дебютировать в "Баварии" ему придется против своей бывшей команды.
Завершится тур в воскресенье игрой между "Вердером" и "Хоффенхаймом".
- После 25-го тура в Бундеслиге лидирует "Боруссия" Дортмунд (53 очка), опережающая "Баварию" на один балл. Далее расположились "Унион" (48), "Фрайбург" (46) и "РБ Лейпциг" (45).
- Поединки 27-го тура Бундеслиги пройдут 8 – 9 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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|Пятница, 31 марта
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БОХУМ
|Суббота, 1 апреля
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|БАЙЕР
|19:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|Воскресенье, 2 апреля
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|18:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
Таблица Бундеслиги после 25 тура
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