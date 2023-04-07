Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" попытается отомстить "Фрайбургу" за вылет из Кубка Германии.
8 – 9 апреля состоятся матчи 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
В субботу леверкузенский "Байер" примет франкфуртский "Айнтрахт", а дортмундская "Боруссия" дома сыграет с "Унионом".
В тот же день в центральном поединке тура мюнхенская "Бавария" на выезде сразится с "Фрайбургом".
Интересно, что посреди этой недели "Бавария" сенсационно вылетела от "Фрайбурга" из Кубка Германии, не сумев преодолеть стадию 1/4 финала.
Завершится тур в воскресенье игрой между "Хоффенхаймом" и "Шальке".
- После 26-го тура в Бундеслиге лидирует "Бавария" (55 очков), опережающая "Боруссию" Дортмунд на два балла. Далее расположились "Унион" (51), "Фрайбург" (47) и "РБ Лейпциг" (45).
- Поединки 28-го тура Бундеслиги пройдут 14 – 16 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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|Суббота, 8 апреля
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|УНИОН
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БАВАРИЯ
|19:30
|ГЕРТА
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Воскресенье, 9 апреля
|16:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|18:30
|БОХУМ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|20:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
Таблица Бундеслиги после 26 тура
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