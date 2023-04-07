Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
130
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" попытается отомстить "Фрайбургу" за вылет из Кубка Германии.

8 – 9 апреля состоятся матчи 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

В субботу леверкузенский "Байер" примет франкфуртский "Айнтрахт", а дортмундская "Боруссия" дома сыграет с "Унионом".

В тот же день в центральном поединке тура мюнхенская "Бавария" на выезде сразится с "Фрайбургом".

Интересно, что посреди этой недели "Бавария" сенсационно вылетела от "Фрайбурга" из Кубка Германии, не сумев преодолеть стадию 1/4 финала.

Завершится тур в воскресенье игрой между "Хоффенхаймом" и "Шальке".

  • После 26-го тура в Бундеслиге лидирует "Бавария" (55 очков), опережающая "Боруссию" Дортмунд на два балла. Далее расположились "Унион" (51), "Фрайбург" (47) и "РБ Лейпциг" (45).
  • Поединки 28-го тура Бундеслиги пройдут 14 – 16 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
Суббота, 8 апреля
16:30 АУГСБУРГ   _:_   КЕЛЬН
16:30 БАЙЕР   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   УНИОН
16:30 МАЙНЦ   _:_   ВЕРДЕР
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БАВАРИЯ
19:30 ГЕРТА   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Воскресенье, 9 апреля
16:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
18:30 БОХУМ   _:_   ШТУТГАРТ
20:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   ШАЛЬКЕ


Таблица Бундеслиги после 26 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Англии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Италии по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Испании по футболу

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
130
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация