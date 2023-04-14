Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" попытается реабилитироваться перед своими фанатами за разгром от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

14 – 16 апреля состоятся матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу игрой между "Шальке" и "Гертой".

В субботу "Бавария" примет "Хоффенхайм", а дортмундская "Боруссия" на выезде встретится со "Штутгартом".

Завершится тур в воскресенье матчем между "Вольфсбургом" и "Байером".

После 27-го тура в Бундеслиге лидирует "Бавария" (58 очков), опережающая "Боруссию" Дортмунд на два балла. Далее расположились "Унион" (51), "РБ Лейпциг" (48) и "Фрайбург" (47).

Поединки 29-го тура Бундеслиги пройдут 21 – 23 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 27 тура

Фото: flashscore.ua

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