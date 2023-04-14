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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

"Бавария" попытается реабилитироваться перед своими фанатами за разгром от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

14 – 16 апреля состоятся матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу игрой между "Шальке" и "Гертой".

В субботу "Бавария" примет "Хоффенхайм", а дортмундская "Боруссия" на выезде встретится со "Штутгартом".

Завершится тур в воскресенье матчем между "Вольфсбургом" и "Байером".

  • После 27-го тура в Бундеслиге лидирует "Бавария" (58 очков), опережающая "Боруссию" Дортмунд на два балла. Далее расположились "Унион" (51), "РБ Лейпциг" (48) и "Фрайбург" (47).
  • Поединки 29-го тура Бундеслиги пройдут 21 – 23 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
Пятница, 14 апреля
21:30 ШАЛЬКЕ   _:_   ГЕРТА
Суббота, 15 апреля
16:30 БАВАРИЯ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 КЕЛЬН   _:_   МАЙНЦ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
19:30 АЙНТРАХТ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Воскресенье, 16 апреля
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ФРАЙБУРГ
18:30 УНИОН   _:_   БОХУМ
20:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БАЙЕР


Таблица Бундеслиги после 27 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
39
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