Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" попытается реабилитироваться перед своими фанатами за разгром от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.
14 – 16 апреля состоятся матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Он начнется в пятницу игрой между "Шальке" и "Гертой".
В субботу "Бавария" примет "Хоффенхайм", а дортмундская "Боруссия" на выезде встретится со "Штутгартом".
Завершится тур в воскресенье матчем между "Вольфсбургом" и "Байером".
- После 27-го тура в Бундеслиге лидирует "Бавария" (58 очков), опережающая "Боруссию" Дортмунд на два балла. Далее расположились "Унион" (51), "РБ Лейпциг" (48) и "Фрайбург" (47).
- Поединки 29-го тура Бундеслиги пройдут 21 – 23 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
|Пятница, 14 апреля
|21:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|ГЕРТА
|Суббота, 15 апреля
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|19:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Воскресенье, 16 апреля
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|18:30
|УНИОН
|_:_
|БОХУМ
|20:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БАЙЕР
Таблица Бундеслиги после 27 тура
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