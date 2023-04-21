Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Германии по футболу

21 – 23 апреля состоятся матчи 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу игрой между "Аугсбургом" и "Штутгартом".

В субботу "Бавария", которую недавно "Манчестер Сити" выбил из Лиги чемпионов, на выезде сыграет с "Майнцом". В свою очередь, дортмундская "Боруссия" примет "Айнтрахт".

Завершится тур тремя поединками в воскресенье, среди них дуэль между "Байером" и "Лейпцигом".

После 28-го тура в Бундеслиге лидирует "Бавария" (59 очков), опережающая "Боруссию" Дортмунд на два балла. Далее расположились "Унион" (52), "РБ Лейпциг" (51) и "Фрайбург" (50).

Поединки 30-го тура Бундеслиги пройдут 28 – 30 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 28 тура

Фото: flashscore.ua

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