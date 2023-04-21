Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Германии по футболу

Борьба за "Серебряную салатницу" максимально напряженная.
21 – 23 апреля состоятся матчи 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Он начнется в пятницу игрой между "Аугсбургом" и "Штутгартом".
В субботу "Бавария", которую недавно "Манчестер Сити" выбил из Лиги чемпионов, на выезде сыграет с "Майнцом". В свою очередь, дортмундская "Боруссия" примет "Айнтрахт".
Завершится тур тремя поединками в воскресенье, среди них дуэль между "Байером" и "Лейпцигом".
- После 28-го тура в Бундеслиге лидирует "Бавария" (59 очков), опережающая "Боруссию" Дортмунд на два балла. Далее расположились "Унион" (52), "РБ Лейпциг" (51) и "Фрайбург" (50).
- Поединки 30-го тура Бундеслиги пройдут 28 – 30 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
|Пятница, 21 апреля
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Суббота, 22 апреля
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БАВАРИЯ
|19:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Воскресенье, 23 апреля
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|18:30
|БАЙЕР
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|20:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|УНИОН
Таблица Бундеслиги после 28 тура
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