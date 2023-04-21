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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Германии по футболу

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель / Фото: Associated Press

Борьба за "Серебряную салатницу" максимально напряженная.

21 – 23 апреля состоятся матчи 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу игрой между "Аугсбургом" и "Штутгартом".

В субботу "Бавария", которую недавно "Манчестер Сити" выбил из Лиги чемпионов, на выезде сыграет с "Майнцом". В свою очередь, дортмундская "Боруссия" примет "Айнтрахт".

Завершится тур тремя поединками в воскресенье, среди них дуэль между "Байером" и "Лейпцигом".

  • После 28-го тура в Бундеслиге лидирует "Бавария" (59 очков), опережающая "Боруссию" Дортмунд на два балла. Далее расположились "Унион" (52), "РБ Лейпциг" (51) и "Фрайбург" (50).
  • Поединки 30-го тура Бундеслиги пройдут 28 – 30 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
Пятница, 21 апреля
21:30 АУГСБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
Суббота, 22 апреля
16:30 БОХУМ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ГЕРТА   _:_   ВЕРДЕР
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   КЕЛЬН
16:30 МАЙНЦ   _:_   БАВАРИЯ
19:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   АЙНТРАХТ
Воскресенье, 23 апреля
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ШАЛЬКЕ
18:30 БАЙЕР   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
20:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   УНИОН


Таблица Бундеслиги после 28 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
69
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