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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

Поединки будут играться в течение трех дней.

27-29 августа состоятся матчи 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22.

  • В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стала "Бавария", серебряным призером - "РБ Лейпциг", бронзовым - дортмундская "Боруссия". Вылетели "Шальке-04" и "Вердер".
  • Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
  • 4-й тур Бундеслиги - 11-12 сентября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Пятница, 27 августа
21:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   3:2   ХОФФЕНХАЙМ
Суббота, 28 августа
16:30 КЕЛЬН   _:_   БОХУМ
16:30 АРМИНИЯ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БАЙЕР
16:30 МАЙНЦ   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ФРАЙБУРГ
19:30 БАВАРИЯ   _:_   ГЕРТА
Воскресенье, 29 августа
16:30 УНИОН   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
18:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
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