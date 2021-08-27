Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Германии по футболу

Поединки будут играться в течение трех дней.
27-29 августа состоятся матчи 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22.
- В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стала "Бавария", серебряным призером - "РБ Лейпциг", бронзовым - дортмундская "Боруссия". Вылетели "Шальке-04" и "Вердер".
- Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
- 4-й тур Бундеслиги - 11-12 сентября.
- Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Пятница, 27 августа
|21:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|3:2
|ХОФФЕНХАЙМ
|Суббота, 28 августа
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|АРМИНИЯ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БАЙЕР
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ГЕРТА
|Воскресенье, 29 августа
|16:30
|УНИОН
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|18:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ