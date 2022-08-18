Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Германии по футболу

С 19-го по 21 августа состоятся игры третьего тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

Действующий чемпион страны - мюнхенская "Бавария" - после домашней победы над "Вольфсбургом" (2:0) на выезде встретится с "Бохумом".

Выиграв два матча подряд на старте Бундеслиги, "Боруссия" Дортмунд в третьем туре будет принимать бременский "Вердер", который вернулся в элиту немецкого футбола.

После двух туров лидируют в чемпионате "Бавария" и дортмундская "Боруссия" (по 6 очков). По 4 балла набрали "Боруссия" Менхенгладбах, "Кельн", "Унион" и "Майнц".

Поединки 4-го тура Бундеслиги пройдут 26-28 августа.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Пятница, 19 августа 21:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ ГЕРТА Суббота, 20 августа 16:30 АУГСБУРГ _:_ МАЙНЦ 16:30 БАЙЕР _:_ ХОФФЕНХАЙМ 16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ ВЕРДЕР 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ ШАЛЬКЕ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ ФРАЙБУРГ 19:30 УНИОН _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ Воскресенье, 21 августа 16:30 АЙНТРАХТ _:_ КЕЛЬН 18:30 БОХУМ _:_ БАВАРИЯ



Таблица Бундеслиги после 2 тура