Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Германии по футболу

С 19-го по 21 августа состоятся игры третьего тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
Действующий чемпион страны - мюнхенская "Бавария" - после домашней победы над "Вольфсбургом" (2:0) на выезде встретится с "Бохумом".
Выиграв два матча подряд на старте Бундеслиги, "Боруссия" Дортмунд в третьем туре будет принимать бременский "Вердер", который вернулся в элиту немецкого футбола.
- После двух туров лидируют в чемпионате "Бавария" и дортмундская "Боруссия" (по 6 очков). По 4 балла набрали "Боруссия" Менхенгладбах, "Кельн", "Унион" и "Майнц".
- Поединки 4-го тура Бундеслиги пройдут 26-28 августа.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Пятница, 19 августа
|21:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ГЕРТА
|Суббота, 20 августа
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:30
|УНИОН
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Воскресенье, 21 августа
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|КЕЛЬН
|18:30
|БОХУМ
|_:_
|БАВАРИЯ