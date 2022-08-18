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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

С 19-го по 21 августа состоятся игры третьего тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

Действующий чемпион страны - мюнхенская "Бавария" - после домашней победы над "Вольфсбургом" (2:0) на выезде встретится с "Бохумом".

Выиграв два матча подряд на старте Бундеслиги, "Боруссия" Дортмунд в третьем туре будет принимать бременский "Вердер", который вернулся в элиту немецкого футбола.

  • После двух туров лидируют в чемпионате "Бавария" и дортмундская "Боруссия" (по 6 очков). По 4 балла набрали "Боруссия" Менхенгладбах, "Кельн", "Унион" и "Майнц".
  • Поединки 4-го тура Бундеслиги пройдут 26-28 августа.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Пятница, 19 августа
21:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ГЕРТА
Суббота, 20 августа
16:30 АУГСБУРГ   _:_   МАЙНЦ
16:30 БАЙЕР   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   ВЕРДЕР
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ШАЛЬКЕ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ФРАЙБУРГ
19:30 УНИОН   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Воскресенье, 21 августа
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   КЕЛЬН
18:30 БОХУМ   _:_   БАВАРИЯ


Таблица Бундеслиги после 2 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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