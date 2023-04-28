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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фанаты дортмундской "Боруссии" / Фото: Associated Press

"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд ведут упорную борьбу за титул.

28 – 30 апреля состоятся матчи 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу игрой между "Бохумом" и дортмундской "Боруссией".

В субботу "Лейпциг" примет "Хоффенхайм", а "Унион" встретится с "Байером".

Завершится тур двумя поединками в воскресенье, среди них дуэль "Баварии" и "Герты".

  • После 29-го тура в Бундеслиге лидирует "Боруссия" Дортмунд (60 очков), опережающая "Баварию" на один балл. Далее расположились "Унион" (55), "Фрайбург" (53) и "РБ Лейпциг" (51).
  • Поединки 31-го тура Бундеслиги состоятся 5 – 7 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
Пятница, 28 апреля
21:30 БОХУМ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Суббота, 29 апреля
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 КЕЛЬН   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 УНИОН   _:_   БАЙЕР
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
19:30 ШАЛЬКЕ   _:_   ВЕРДЕР
Воскресенье, 30 апреля
16:30 БАВАРИЯ   _:_   ГЕРТА
18:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   МАЙНЦ


Таблица Бундеслиги после 29 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
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