Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд ведут упорную борьбу за титул.
28 – 30 апреля состоятся матчи 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Он начнется в пятницу игрой между "Бохумом" и дортмундской "Боруссией".
В субботу "Лейпциг" примет "Хоффенхайм", а "Унион" встретится с "Байером".
Завершится тур двумя поединками в воскресенье, среди них дуэль "Баварии" и "Герты".
- После 29-го тура в Бундеслиге лидирует "Боруссия" Дортмунд (60 очков), опережающая "Баварию" на один балл. Далее расположились "Унион" (55), "Фрайбург" (53) и "РБ Лейпциг" (51).
- Поединки 31-го тура Бундеслиги состоятся 5 – 7 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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|Пятница, 28 апреля
|21:30
|БОХУМ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|Суббота, 29 апреля
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|БАЙЕР
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|19:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|ВЕРДЕР
|Воскресенье, 30 апреля
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ГЕРТА
|18:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
Таблица Бундеслиги после 29 тура
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