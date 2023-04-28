Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд ведут упорную борьбу за титул.

28 – 30 апреля состоятся матчи 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу игрой между "Бохумом" и дортмундской "Боруссией".

В субботу "Лейпциг" примет "Хоффенхайм", а "Унион" встретится с "Байером".

Завершится тур двумя поединками в воскресенье, среди них дуэль "Баварии" и "Герты".

После 29-го тура в Бундеслиге лидирует "Боруссия" Дортмунд (60 очков), опережающая "Баварию" на один балл. Далее расположились "Унион" (55), "Фрайбург" (53) и "РБ Лейпциг" (51).

Поединки 31-го тура Бундеслиги состоятся 5 – 7 мая.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 29 тура

Фото: flashscore.ua

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