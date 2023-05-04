Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Германии по футболу

За четыре тура до конца "Бавария" лидирует с преимуществом в одно очко над дортмундской "Боруссией".

5 – 7 мая состоятся матчи 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу поединками "Байер" – "Кельн" и "Майнц" – "Шальке".

В субботу действующий чемпион страны "Бавария" приедет в гости к "Вердеру", а "Фрайбург" и "Лейпциг" сразятся за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Завершится тур в воскресенье игрой между дортмундской "Боруссией" и "Вольфсбургом".

За четыре тура до финиша в Бундеслиге лидирует "Бавария" (62 очка), опережающая "Боруссию" Дортмунд всего на один балл. Далее расположились "Унион" (56), "Фрайбург" (56) и "РБ Лейпциг" (54).

Поединки 32-го тура Бундеслиги пройдут 12 – 14 мая.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 30 тура

Фото: flashscore.ua

Читайте также:

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Украины по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Италии по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Испании по футболу