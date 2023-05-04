Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
96
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" / Фото: Associated Press

За четыре тура до конца "Бавария" лидирует с преимуществом в одно очко над дортмундской "Боруссией".

5 – 7 мая состоятся матчи 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу поединками "Байер" – "Кельн" и "Майнц" – "Шальке".

В субботу действующий чемпион страны "Бавария" приедет в гости к "Вердеру", а "Фрайбург" и "Лейпциг" сразятся за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Завершится тур в воскресенье игрой между дортмундской "Боруссией" и "Вольфсбургом".

  • За четыре тура до финиша в Бундеслиге лидирует "Бавария" (62 очка), опережающая "Боруссию" Дортмунд всего на один балл. Далее расположились "Унион" (56), "Фрайбург" (56) и "РБ Лейпциг" (54).
  • Поединки 32-го тура Бундеслиги пройдут 12 – 14 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР
Пятница, 5 мая
21:30 БАЙЕР   _:_   КЕЛЬН
21:30 МАЙНЦ   _:_   ШАЛЬКЕ
Суббота, 6 мая
16:30 АУГСБУРГ   _:_   УНИОН
16:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БОХУМ
16:30 ГЕРТА   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
19:30 ВЕРДЕР   _:_   БАВАРИЯ
Воскресенье, 7 мая
18:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   ВОЛЬФСБУРГ


Таблица Бундеслиги после 30 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Украины по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Италии по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Испании по футболу

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
96
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация