Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Германии по футболу

За четыре тура до конца "Бавария" лидирует с преимуществом в одно очко над дортмундской "Боруссией".
5 – 7 мая состоятся матчи 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Он начнется в пятницу поединками "Байер" – "Кельн" и "Майнц" – "Шальке".
В субботу действующий чемпион страны "Бавария" приедет в гости к "Вердеру", а "Фрайбург" и "Лейпциг" сразятся за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Завершится тур в воскресенье игрой между дортмундской "Боруссией" и "Вольфсбургом".
- За четыре тура до финиша в Бундеслиге лидирует "Бавария" (62 очка), опережающая "Боруссию" Дортмунд всего на один балл. Далее расположились "Унион" (56), "Фрайбург" (56) и "РБ Лейпциг" (54).
- Поединки 32-го тура Бундеслиги пройдут 12 – 14 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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|Пятница, 5 мая
|21:30
|БАЙЕР
|_:_
|КЕЛЬН
|21:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|Суббота, 6 мая
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|УНИОН
|16:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|19:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БАВАРИЯ
|Воскресенье, 7 мая
|18:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
Таблица Бундеслиги после 30 тура
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