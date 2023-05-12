Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 32-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" ведет упорную борьбу с дортмундской "Боруссией" за "Серебряную салатницу".

12 – 14 мая состоятся матчи 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу поединком "Кельн" – "Герта".

В субботу действующий чемпион страны "Бавария" примет "Шальке", а дортмундская "Боруссия" дома встретится с "Боруссией" Менхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье игрой между "Лейпцигом" и "Вердером".

За три тура до финиша в Бундеслиге лидирует "Бавария" (65 очков), опережающая "Боруссию" Дортмунд всего на один балл. Далее расположились "РБ Лейпциг" (57), "Унион" (56) и "Фрайбург" (56).

Поединки 33-го тура Бундеслиги пройдут 19 – 21 мая.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 31 тура

Фото: flashscore.ua

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