Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 32-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" ведет упорную борьбу с дортмундской "Боруссией" за "Серебряную салатницу".
12 – 14 мая состоятся матчи 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Он начнется в пятницу поединком "Кельн" – "Герта".
В субботу действующий чемпион страны "Бавария" примет "Шальке", а дортмундская "Боруссия" дома встретится с "Боруссией" Менхенгладбах.
Завершится тур в воскресенье игрой между "Лейпцигом" и "Вердером".
- За три тура до финиша в Бундеслиге лидирует "Бавария" (65 очков), опережающая "Боруссию" Дортмунд всего на один балл. Далее расположились "РБ Лейпциг" (57), "Унион" (56) и "Фрайбург" (56).
- Поединки 33-го тура Бундеслиги пройдут 19 – 21 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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|Пятница, 12 мая
|21:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ГЕРТА
|Суббота, 13 мая
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Воскресенье, 14 мая
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БАЙЕР
|18:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ВЕРДЕР
Таблица Бундеслиги после 31 тура
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