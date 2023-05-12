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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 32-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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68
Время на прочтение
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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 32-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария"/фото — twitter.com/FCBayernEN

"Бавария" ведет упорную борьбу с дортмундской "Боруссией" за "Серебряную салатницу".

12 – 14 мая состоятся матчи 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу поединком "Кельн" – "Герта".

В субботу действующий чемпион страны "Бавария" примет "Шальке", а дортмундская "Боруссия" дома встретится с "Боруссией" Менхенгладбах.

Завершится тур в воскресенье игрой между "Лейпцигом" и "Вердером".

  • За три тура до финиша в Бундеслиге лидирует "Бавария" (65 очков), опережающая "Боруссию" Дортмунд всего на один балл. Далее расположились "РБ Лейпциг" (57), "Унион" (56) и "Фрайбург" (56).
  • Поединки 33-го тура Бундеслиги пройдут 19 – 21 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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Пятница, 12 мая
21:30 КЕЛЬН   _:_   ГЕРТА
Суббота, 13 мая
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   МАЙНЦ
16:30 БАВАРИЯ   _:_   ШАЛЬКЕ
16:30 БОХУМ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 УНИОН   _:_   ФРАЙБУРГ
19:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Воскресенье, 14 мая
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БАЙЕР
18:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ВЕРДЕР


Таблица Бундеслиги после 31 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
68
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