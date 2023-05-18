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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фанаты дортмундской "Боруссии"/фото — twitter.com/BlackYellow

Чемпионская гонка между "Баварией" и дортмундской "Боруссией" вышла на финишную прямую.

19 – 21 мая состоятся матчи 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу поединком "Фрайбург" – "Вольфсбург".

В субботу действующий чемпион страны "Бавария" примет "РБ Лейпциг". Мюнхенцы пытаются защитить титул от посягательств "Боруссии" Дортмунд, которая в воскресенье на выезде сыграет с "Аугсбургом".

  • За два тура до финиша в Бундеслиге лидирует "Бавария" (68 очков), опережающая "Боруссию" Дортмунд всего на один балл. Далее расположились "РБ Лейпциг" (60), "Унион" (59) и "Фрайбург" (56).
  • Поединки заключительного, 34-го тура Бундеслиги пройдут 27 мая.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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Пятница, 19 мая
21:30 ФРАЙБУРГ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
Суббота, 20 мая
16:30 ВЕРДЕР   _:_   КЕЛЬН
16:30 ГЕРТА   _:_   БОХУМ
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   УНИОН
16:30 ШАЛЬКЕ   _:_   АЙНТРАХТ
19:30 БАВАРИЯ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Воскресенье, 21 мая
16:30 МАЙНЦ   _:_   ШТУТГАРТ
18:30 АУГСБУРГ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
20:30 БАЙЕР   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ


Таблица Бундеслиги после 32 тура

Таблица Бундеслиги после 32 тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 32 тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
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