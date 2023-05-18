Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Германии по футболу

Чемпионская гонка между "Баварией" и дортмундской "Боруссией" вышла на финишную прямую.

19 – 21 мая состоятся матчи 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Он начнется в пятницу поединком "Фрайбург" – "Вольфсбург".

В субботу действующий чемпион страны "Бавария" примет "РБ Лейпциг". Мюнхенцы пытаются защитить титул от посягательств "Боруссии" Дортмунд, которая в воскресенье на выезде сыграет с "Аугсбургом".

За два тура до финиша в Бундеслиге лидирует "Бавария" (68 очков), опережающая "Боруссию" Дортмунд всего на один балл. Далее расположились "РБ Лейпциг" (60), "Унион" (59) и "Фрайбург" (56).

Поединки заключительного, 34-го тура Бундеслиги пройдут 27 мая.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 32 тура

Таблица Бундеслиги после 32 тура / Фото: flashscore.ua

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