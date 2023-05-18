Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Германии по футболу

Чемпионская гонка между "Баварией" и дортмундской "Боруссией" вышла на финишную прямую.
19 – 21 мая состоятся матчи 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Он начнется в пятницу поединком "Фрайбург" – "Вольфсбург".
В субботу действующий чемпион страны "Бавария" примет "РБ Лейпциг". Мюнхенцы пытаются защитить титул от посягательств "Боруссии" Дортмунд, которая в воскресенье на выезде сыграет с "Аугсбургом".
- За два тура до финиша в Бундеслиге лидирует "Бавария" (68 очков), опережающая "Боруссию" Дортмунд всего на один балл. Далее расположились "РБ Лейпциг" (60), "Унион" (59) и "Фрайбург" (56).
- Поединки заключительного, 34-го тура Бундеслиги пройдут 27 мая.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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|Пятница, 19 мая
|21:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|Суббота, 20 мая
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|УНИОН
|16:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|19:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Воскресенье, 21 мая
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|18:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|20:30
|БАЙЕР
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Таблица Бундеслиги после 32 тура
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