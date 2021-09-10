Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Германии по футболу

Поединки будут играться в течение двух дней.
11-12 сентября состоятся матчи 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22.
- В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стала "Бавария", серебряным призером - "РБ Лейпциг", бронзовым - дортмундская "Боруссия". Вылетели "Шальке-04" и "Вердер".
- Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
- 5-й тур Бундеслиги - 17-19 сентября.
- Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Суббота, 11 сентября
|16:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|УНИОН
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БАВАРИЯ
|Воскресенье, 12 сентября
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|18:30
|БОХУМ
|_:_
|ГЕРТА
|20:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|АРМИНИЯ