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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

Поединки будут играться в течение двух дней.

11-12 сентября состоятся матчи 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22.

  • В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стала "Бавария", серебряным призером - "РБ Лейпциг", бронзовым - дортмундская "Боруссия". Вылетели "Шальке-04" и "Вердер".
  • Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
  • 5-й тур Бундеслиги - 17-19 сентября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Суббота, 11 сентября
16:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   МАЙНЦ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   КЕЛЬН
16:30 УНИОН   _:_   АУГСБУРГ
16:30 БАЙЕР   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БАВАРИЯ
Воскресенье, 12 сентября
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ШТУТГАРТ
18:30 БОХУМ   _:_   ГЕРТА
20:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   АРМИНИЯ
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