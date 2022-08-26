Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Германии по футболу

С 26-го по 28 августа состоятся игры четвертого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
В очередном туре немецкой Бундеслиги действующий чемпион страны и текущий лидер турнирной таблицы - мюнхенская "Бавария" - будет принимать "Боруссию" Менхенгладбах.
Именно это противостояние станет центральным в этом уик-энде. Оно начнется в субботу, 27 августа, в 19.30 по киевскому времени.
- После трех туров лидирует в чемпионате "Бавария" (9 очков). Мюнхенцев преследуют "Боруссия" Менхенгладбах, "Унион" и "Майнц" (у всех трех - по 7 очков).
- Поединки 5-го тура Бундеслиги состоятся 2 - 4 сентября.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Пятница, 26 августа
|21:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БОХУМ
|Суббота, 27 августа
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БАЙЕР
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|УНИОН
|19:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Воскресенье, 28 августа
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ШТУТГАРТ
|18:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|АЙНТРАХТ