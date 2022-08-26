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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

С 26-го по 28 августа состоятся игры четвертого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В очередном туре немецкой Бундеслиги действующий чемпион страны и текущий лидер турнирной таблицы - мюнхенская "Бавария" - будет принимать "Боруссию" Менхенгладбах.

Именно это противостояние станет центральным в этом уик-энде. Оно начнется в субботу, 27 августа, в 19.30 по киевскому времени.

  • После трех туров лидирует в чемпионате "Бавария" (9 очков). Мюнхенцев преследуют "Боруссия" Менхенгладбах, "Унион" и "Майнц" (у всех трех - по 7 очков).
  • Поединки 5-го тура Бундеслиги состоятся 2 - 4 сентября.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Пятница, 26 августа
21:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БОХУМ
Суббота, 27 августа
16:30 ГЕРТА   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 МАЙНЦ   _:_   БАЙЕР
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ШАЛЬКЕ   _:_   УНИОН
19:30 БАВАРИЯ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Воскресенье, 28 августа
16:30 КЕЛЬН   _:_   ШТУТГАРТ
18:30 ВЕРДЕР   _:_   АЙНТРАХТ


Таблица Бундеслиги после 3 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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