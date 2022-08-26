Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Германии по футболу

С 26-го по 28 августа состоятся игры четвертого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В очередном туре немецкой Бундеслиги действующий чемпион страны и текущий лидер турнирной таблицы - мюнхенская "Бавария" - будет принимать "Боруссию" Менхенгладбах.

Именно это противостояние станет центральным в этом уик-энде. Оно начнется в субботу, 27 августа, в 19.30 по киевскому времени.

После трех туров лидирует в чемпионате "Бавария" (9 очков). Мюнхенцев преследуют "Боруссия" Менхенгладбах, "Унион" и "Майнц" (у всех трех - по 7 очков).

Поединки 5-го тура Бундеслиги состоятся 2 - 4 сентября.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Пятница, 26 августа 21:30 ФРАЙБУРГ _:_ БОХУМ Суббота, 27 августа 16:30 ГЕРТА _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 16:30 ХОФФЕНХАЙМ _:_ АУГСБУРГ 16:30 МАЙНЦ _:_ БАЙЕР 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ВОЛЬФСБУРГ 16:30 ШАЛЬКЕ _:_ УНИОН 19:30 БАВАРИЯ _:_ БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ Воскресенье, 28 августа 16:30 КЕЛЬН _:_ ШТУТГАРТ 18:30 ВЕРДЕР _:_ АЙНТРАХТ



Таблица Бундеслиги после 3 тура