Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Германии по футболу

Борьба за "Серебряную салатницу" продолжается.
17-19 сентября состоятся матчи 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22.
- После четырех туров лидирует в чемпионате "Вольфсбург" (12 очков), второй идет "Бавария" (10), третьей - дортмундская "Боруссия" (9), четвертым - "Майнц" (9).
- Поединки 6-го тура Бундеслиги состоятся 24-26 сентября.
- Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Пятница, 17 сентября
|21:30
|ГЕРТА
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|Суббота, 18 сентября
|16:30
|АРМИНИЯ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:30
|КЕЛЬН
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Воскресенье, 19 сентября
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БАЙЕР
|18:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|УНИОН
|20:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ ПОСЛЕ 4 ТУРОВ