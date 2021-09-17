Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Германии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

Борьба за "Серебряную салатницу" продолжается.

17-19 сентября состоятся матчи 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22.

  • После четырех туров лидирует в чемпионате "Вольфсбург" (12 очков), второй идет "Бавария" (10), третьей - дортмундская "Боруссия" (9), четвертым - "Майнц" (9).
  • Поединки 6-го тура Бундеслиги состоятся 24-26 сентября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Пятница, 17 сентября
21:30 ГЕРТА   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ
Суббота, 18 сентября
16:30 АРМИНИЯ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 БАВАРИЯ   _:_   БОХУМ
16:30 МАЙНЦ   _:_   ФРАЙБУРГ
19:30 КЕЛЬН   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Воскресенье, 19 сентября
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БАЙЕР
18:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   УНИОН
20:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   АЙНТРАХТ


ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ ПОСЛЕ 4 ТУРОВ

flashscore.ua / ©
flashscore.ua
Следующая публикация