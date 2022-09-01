Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Германии по футболу

2 - 4 сентября состоятся игры пятого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
В новом туре немецкой Бундеслиги встретятся между собой лидеры чемпионата - "Унион" и "Бавария". Поединок состоится 3 сентября на стадионе "Альте Форстерей" в Берлине.
Кроме того, болельщики увидят еще несколько очень интересных противостояний, в том числе матч действующего победителя Лиги Европы "Айнтрахта" из Франкфурта против соперника донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов - "РБ Лейпцига".
Отметим, что уже во вторник, 6 сентября, "быки" будут принимать украинский клуб в рамках стартового тура группового раунда самого престижного еврокубка.
- После четырех туров на вершине таблицы Бундеслиги двоевластие - "Бавария" и берлинский "Унион" набрали по 10 очков. Их преследуют "Фрайбург", "Хоффенхайм" и "Боруссия" Дортмунд (у всех трех - по 9 баллов).
- Поединки 6-го тура Бундеслиги состоятся 9 - 11 сентября.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР/ 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Пятница, 2 сентября
|21:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|Суббота, 3 сентября
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|УНИОН
|_:_
|БАВАРИЯ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|19:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Воскресенье, 4 сентября
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|ГЕРТА
|18:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|МАЙНЦ
Таблица Бундеслиги после 4 тура
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