Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Германии по футболу

В новом туре немецкой Бундеслиги встретятся между собой лидеры чемпионата - "Унион" и "Бавария". Поединок состоится 3 сентября на стадионе "Альте Форстерей" в Берлине.

Кроме того, болельщики увидят еще несколько очень интересных противостояний, в том числе матч действующего победителя Лиги Европы "Айнтрахта" из Франкфурта против соперника донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов - "РБ Лейпцига".

Отметим, что уже во вторник, 6 сентября, "быки" будут принимать украинский клуб в рамках стартового тура группового раунда самого престижного еврокубка.

После четырех туров на вершине таблицы Бундеслиги двоевластие - "Бавария" и берлинский "Унион" набрали по 10 очков. Их преследуют "Фрайбург", "Хоффенхайм" и "Боруссия" Дортмунд (у всех трех - по 9 баллов).

Поединки 6-го тура Бундеслиги состоятся 9 - 11 сентября.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23

1 ТУР/ 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Пятница, 2 сентября 21:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ ХОФФЕНХАЙМ Суббота, 3 сентября 16:30 БАЙЕР _:_ ФРАЙБУРГ 16:30 БОХУМ _:_ ВЕРДЕР 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ КЕЛЬН 16:30 УНИОН _:_ БАВАРИЯ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ ШАЛЬКЕ 19:30 АЙНТРАХТ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ Воскресенье, 4 сентября 16:30 АУГСБУРГ _:_ ГЕРТА 18:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ МАЙНЦ



Таблица Бундеслиги после 4 тура

Фото: flashscore.ua

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