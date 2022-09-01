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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

2 - 4 сентября состоятся игры пятого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В новом туре немецкой Бундеслиги встретятся между собой лидеры чемпионата - "Унион" и "Бавария". Поединок состоится 3 сентября на стадионе "Альте Форстерей" в Берлине.

Кроме того, болельщики увидят еще несколько очень интересных противостояний, в том числе матч действующего победителя Лиги Европы "Айнтрахта" из Франкфурта против соперника донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов - "РБ Лейпцига".

Отметим, что уже во вторник, 6 сентября, "быки" будут принимать украинский клуб в рамках стартового тура группового раунда самого престижного еврокубка.

  • После четырех туров на вершине таблицы Бундеслиги двоевластие - "Бавария" и берлинский "Унион" набрали по 10 очков. Их преследуют "Фрайбург", "Хоффенхайм" и "Боруссия" Дортмунд (у всех трех - по 9 баллов).
  • Поединки 6-го тура Бундеслиги состоятся 9 - 11 сентября.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР/ 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Пятница, 2 сентября
21:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
Суббота, 3 сентября
16:30 БАЙЕР   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 БОХУМ   _:_   ВЕРДЕР
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   КЕЛЬН
16:30 УНИОН   _:_   БАВАРИЯ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ШАЛЬКЕ
19:30 АЙНТРАХТ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Воскресенье, 4 сентября
16:30 АУГСБУРГ   _:_   ГЕРТА
18:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   МАЙНЦ


Таблица Бундеслиги после 4 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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