Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Германии по футболу

Отчетный тур будет разбит на три дня.
24-26 сентября сентября состоятся матчи 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.
- После пяти туров лидирует в чемпионате "Бавария" (13 очков), вторым идет "Вольфсбург" (13), третьей - дортмундская "Боруссия" (12), четвертым - "Байер" (10).
- Поединки 7-го тура Бундеслиги состоятся 1-3 октября.
- Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Пятница, 24 сентября
|21:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|1:3
|БАВАРИЯ
|Суббота, 25 сентября
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|УНИОН
|_:_
|АРМИНИЯ
|19:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|Воскресенье, 26 сентября
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|18:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|АУГСБУРГ
ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ ПОСЛЕ 5 ТУРОВ