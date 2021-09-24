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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Германии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

Отчетный тур будет разбит на три дня.

24-26 сентября сентября состоятся матчи 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

  • После пяти туров лидирует в чемпионате "Бавария" (13 очков), вторым идет "Вольфсбург" (13), третьей - дортмундская "Боруссия" (12), четвертым - "Байер" (10).
  • Поединки 7-го тура Бундеслиги состоятся 1-3 октября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Пятница, 24 сентября
21:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   1:3   БАВАРИЯ
Суббота, 25 сентября
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   КЕЛЬН
16:30 БАЙЕР   _:_   МАЙНЦ
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ГЕРТА
16:30 УНИОН   _:_   АРМИНИЯ
19:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Воскресенье, 26 сентября
16:30 БОХУМ   _:_   ШТУТГАРТ
18:30 ФРАЙБУРГ   _:_   АУГСБУРГ
           


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