Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Германии по футболу

9 - 11 сентября состоятся игры шестого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу
Новый тур немецкой Бундеслиги откроется в пятницу, 9 сентября, противостоянием бременского "Вердера" и "Аугсбурга".
Мюнхенская "Бавария" после победы над "Интером" (0:2) в Лиге чемпионов будет принимать в поединке внутреннего первенства "Штутгарт".
Центральным в этом туре станет матч между "РБ Лейпцигом", который сенсационно потерпел разгромное поражение от донецкого "Шахтера" (1:4) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, и дортмундской "Боруссией". Отметим, что "шмели" на старте самого престижного еврокубка разбили датский "Копенгаген" (3:0).
- После пяти туров на вершине таблицы Бундеслиги двоевластие - "Фрайбург" и "Боруссия" Дортмунд набрали по 12 очков. Их преследуют "Бавария" и "Унион", имеющие в своем активе по 11 баллов.
- Поединки 7-го тура Бундеслиги состоятся 16 - 18 сентября.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Пятница, 9 сентября
|21:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|АУГСБУРГ
|Суббота, 10 сентября
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|БАЙЕР
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|19:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|БОХУМ
|Воскресенье, 11 сентября
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|УНИОН
|18:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Таблица Бундеслиги после 5 тура
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