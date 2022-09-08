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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 6-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

9 - 11 сентября состоятся игры шестого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу

Новый тур немецкой Бундеслиги откроется в пятницу, 9 сентября, противостоянием бременского "Вердера" и "Аугсбурга".

Мюнхенская "Бавария" после победы над "Интером" (0:2) в Лиге чемпионов будет принимать в поединке внутреннего первенства "Штутгарт".

Центральным в этом туре станет матч между "РБ Лейпцигом", который сенсационно потерпел разгромное поражение от донецкого "Шахтера" (1:4) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, и дортмундской "Боруссией". Отметим, что "шмели" на старте самого престижного еврокубка разбили датский "Копенгаген" (3:0).

  • После пяти туров на вершине таблицы Бундеслиги двоевластие - "Фрайбург" и "Боруссия" Дортмунд набрали по 12 очков. Их преследуют "Бавария" и "Унион", имеющие в своем активе по 11 баллов.
  • Поединки 7-го тура Бундеслиги состоятся 16 - 18 сентября.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Пятница, 9 сентября
21:30 ВЕРДЕР   _:_   АУГСБУРГ
Суббота, 10 сентября
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 БАВАРИЯ   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 ГЕРТА   _:_   БАЙЕР
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   МАЙНЦ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
19:30 ШАЛЬКЕ   _:_   БОХУМ
Воскресенье, 11 сентября
16:30 КЕЛЬН   _:_   УНИОН
18:30 ФРАЙБУРГ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ


Таблица Бундеслиги после 5 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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