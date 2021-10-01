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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Германии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

"Бавария" после разгромной еврокубковой победы над "Динамо" дома сыграет с "Айнтрахтом".

1-3 октября состоятся матчи 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22. Мюнхенская "Бавария", которая на неделе разбила киевское "Динамо" в Лиге чемпионов, будет принимать в национальном первенстве "Айнтрахт".

  • После шести туров лидирует в чемпионате "Бавария" (16 очков), на втором месте - "Байер" (13), третьим идет "Вольфсбург" (13), четвертой - дортмундская "Боруссия" (12).
  • Поединки 8-го тура Бундеслиги состоятся 15-17 октября после паузы на игры национальных сборных.
  • Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР /2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Пятница, 1 октября
21:30 КЕЛЬН   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ
Суббота, 2 октября
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ГЕРТА   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОХУМ
Воскресенье, 3 октября
16:30 МАЙНЦ   _:_   УНИОН
18:30 БАВАРИЯ   _:_   АЙНТРАХТ
20:30 АРМИНИЯ   _:_   БАЙЕР
           


Таблица Бундеслиги после 6 туров

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