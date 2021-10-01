Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Германии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" после разгромной еврокубковой победы над "Динамо" дома сыграет с "Айнтрахтом".

1-3 октября состоятся матчи 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22. Мюнхенская "Бавария", которая на неделе разбила киевское "Динамо" в Лиге чемпионов, будет принимать в национальном первенстве "Айнтрахт".

После шести туров лидирует в чемпионате "Бавария" (16 очков), на втором месте - "Байер" (13), третьим идет "Вольфсбург" (13), четвертой - дортмундская "Боруссия" (12).

Поединки 8-го тура Бундеслиги состоятся 15-17 октября после паузы на игры национальных сборных.

Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.

Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22

1 ТУР /2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР Пятница, 1 октября 21:30 КЕЛЬН _:_ ГРОЙТЕР ФЮРТ Суббота, 2 октября 16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ АУГСБУРГ 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ 16:30 ГЕРТА _:_ ФРАЙБУРГ 16:30 ШТУТГАРТ _:_ ХОФФЕНХАЙМ 19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ БОХУМ Воскресенье, 3 октября 16:30 МАЙНЦ _:_ УНИОН 18:30 БАВАРИЯ _:_ АЙНТРАХТ 20:30 АРМИНИЯ _:_ БАЙЕР



Таблица Бундеслиги после 6 туров

flashscore.ua

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