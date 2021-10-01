Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" после разгромной еврокубковой победы над "Динамо" дома сыграет с "Айнтрахтом".
1-3 октября состоятся матчи 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22. Мюнхенская "Бавария", которая на неделе разбила киевское "Динамо" в Лиге чемпионов, будет принимать в национальном первенстве "Айнтрахт".
- После шести туров лидирует в чемпионате "Бавария" (16 очков), на втором месте - "Байер" (13), третьим идет "Вольфсбург" (13), четвертой - дортмундская "Боруссия" (12).
- Поединки 8-го тура Бундеслиги состоятся 15-17 октября после паузы на игры национальных сборных.
- Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР /2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Пятница, 1 октября
|21:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|Суббота, 2 октября
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОХУМ
|Воскресенье, 3 октября
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|УНИОН
|18:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|20:30
|АРМИНИЯ
|_:_
|БАЙЕР