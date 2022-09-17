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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

16 – 18 сентября состоятся игры седьмого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

Новый тур немецкой Бундеслиги открылся в пятницу, 16 сентября, противостоянием "Майнца" и "Герты".

Мюнхенская "Бавария" после победы над "Барселоной" ( 2:0 ) в Лиге чемпионов во внутреннем первенстве будет встречаться на выезде с "Аусбургом".

Соперник донецкого "Шахтера" в самом престижном еврокубке — РБ "Лейпциг" — определит более сильного с "Боруссией" Менхенгладбах.

  • После шести туров на вершине таблицы Бундеслиги "Унион" Берлин с 14 очками. Его преследуют "Фрайбург" (13 очков) и "Бавария", "Гоффенгайм" и "Боруссия" Д (12 очков).
  • Поединки 8-го тура Бундеслиги состоятся 30 сентября – 2 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР
Пятница, 16 сентября
21:30 МАЙНЦ   1:1   ГЕРТА
Суббота, 17 сентября
16:30 АУГСБУРГ   _:_   БАВАРИЯ
16:30 БАЕР   _:_   ВЕРДЕР
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   ШАЛЬКО
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   АЙНТРАХТ
19:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
Воскресенье, 18 сентября
16:30 УНИОН   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
18:30 БОХУМ   _:_   КЕЛЬН
20:30 ГОФФЕНГАЙМ   _:_   ФРАЙБУРГ


Таблица Бундеслиги после 6 тура

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