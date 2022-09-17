Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Германии по футболу

16 – 18 сентября состоятся игры седьмого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

Новый тур немецкой Бундеслиги открылся в пятницу, 16 сентября, противостоянием "Майнца" и "Герты".

Мюнхенская "Бавария" после победы над "Барселоной" ( 2:0 ) в Лиге чемпионов во внутреннем первенстве будет встречаться на выезде с "Аусбургом".

Соперник донецкого "Шахтера" в самом престижном еврокубке — РБ "Лейпциг" — определит более сильного с "Боруссией" Менхенгладбах.

После шести туров на вершине таблицы Бундеслиги "Унион" Берлин с 14 очками. Его преследуют "Фрайбург" (13 очков) и "Бавария", "Гоффенгайм" и "Боруссия" Д (12 очков).

Поединки 8-го тура Бундеслиги состоятся 30 сентября – 2 октября.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2022/23

1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР Пятница, 16 сентября 21:30 МАЙНЦ 1:1 ГЕРТА Суббота, 17 сентября 16:30 АУГСБУРГ _:_ БАВАРИЯ 16:30 БАЕР _:_ ВЕРДЕР 16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ ШАЛЬКО 16:30 ШТУТГАРТ _:_ АЙНТРАХТ 19:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ Воскресенье, 18 сентября 16:30 УНИОН _:_ ВОЛЬФСБУРГ 18:30 БОХУМ _:_ КЕЛЬН 20:30 ГОФФЕНГАЙМ _:_ ФРАЙБУРГ



Таблица Бундеслиги после 6 тура

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