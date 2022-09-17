Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Германии по футболу

16 – 18 сентября состоятся игры седьмого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
Новый тур немецкой Бундеслиги открылся в пятницу, 16 сентября, противостоянием "Майнца" и "Герты".
Мюнхенская "Бавария" после победы над "Барселоной" ( 2:0 ) в Лиге чемпионов во внутреннем первенстве будет встречаться на выезде с "Аусбургом".
Соперник донецкого "Шахтера" в самом престижном еврокубке — РБ "Лейпциг" — определит более сильного с "Боруссией" Менхенгладбах.
- После шести туров на вершине таблицы Бундеслиги "Унион" Берлин с 14 очками. Его преследуют "Фрайбург" (13 очков) и "Бавария", "Гоффенгайм" и "Боруссия" Д (12 очков).
- Поединки 8-го тура Бундеслиги состоятся 30 сентября – 2 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР
|Пятница, 16 сентября
|21:30
|МАЙНЦ
|1:1
|ГЕРТА
|Суббота, 17 сентября
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БАВАРИЯ
|16:30
|БАЕР
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ШАЛЬКО
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|19:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|Воскресенье, 18 сентября
|16:30
|УНИОН
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|18:30
|БОХУМ
|_:_
|КЕЛЬН
|20:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблица Бундеслиги после 6 тура
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