Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Германии по футболу

Игры запланированы с 15-го по 17 октября.
15-17 октября состоятся матчи 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22. В центральном поединке померяются силами лидеры чемпионата - мюнхенская "Бавария" и леверкузенский "Байер".
- После семи туров лидируют в чемпионате "Бавария" и "Байер". У обоих - по 16 очков. Третью и четвертую строчки между собой распределяют "Боруссия" Дортмунд и "Фрайбург" - по 15 баллов.
- Поединки 9-го тура Бундеслиги состоятся 22-24 октября.
- Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Пятница, 15 октября
|21:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|КЕЛЬН
|Суббота, 16 октября
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|19:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Воскресенье, 17 октября
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|БАВАРИЯ
|18:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|АРМИНИЯ