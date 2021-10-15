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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Германии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

Игры запланированы с 15-го по 17 октября.

15-17 октября состоятся матчи 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22. В центральном поединке померяются силами лидеры чемпионата - мюнхенская "Бавария" и леверкузенский "Байер".

  • После семи туров лидируют в чемпионате "Бавария" и "Байер". У обоих - по 16 очков. Третью и четвертую строчки между собой распределяют "Боруссия" Дортмунд и "Фрайбург" - по 15 баллов.
  • Поединки 9-го тура Бундеслиги состоятся 22-24 октября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Пятница, 15 октября
21:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   КЕЛЬН
Суббота, 16 октября
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ГЕРТА
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   МАЙНЦ
16:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   _:_   БОХУМ
16:30 УНИОН   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
19:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   ШТУТГАРТ
Воскресенье, 17 октября
16:30 БАЙЕР   _:_   БАВАРИЯ
18:30 АУГСБУРГ   _:_   АРМИНИЯ
           


Таблица Бундеслиги после 7 туров

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