В пятницу, 30 сентября, начнется 8 тур немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Его сразу откроет центральный поединок тура, в котором сойдутся "Бавария" и леверкузенский "Байер". Встреча состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене. Отметим, что перед этим мюнхенцы не смогли выиграть четыре матча подряд в Бундеслиге.

Соперник донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, РБ "Лейпциг", 1 октября будет принимать аутсайдера первенства - "Бохум" украинского футболиста-предателя Ивана Ордеца.

После семи туров таблицу Бундеслиги неожиданно возглавляет берлинский "Унион" с 17 очками. Его преследуют "Боруссия" Дортмунд (15), "Фрайбург" (14), "Хоффенхайм" (13), "Бавария" (12) и "Боруссия" Менхенгладбах (12).

Поединки 9-го тура Бундеслиги состоятся 7 - 9 октября.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР Пятница, 30 сентября 21:30 БАВАРИЯ _:_ БАЙЕР Суббота, 1 октября 16:30 АЙНТРАХТ _:_ УНИОН 16:30 ВОЛЬФСБУРГ _:_ ШТУТГАРТ 16:30 КЕЛЬН _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ БОХУМ 16:30 ФРАЙБУРГ _:_ МАЙНЦ 19:30 ВЕРДЕР _:_ БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ Воскресенье, 2 октября 16:30 ГЕРТА _:_ ХОФФЕНХАЙМ 18:30 ШАЛЬКЕ _:_ АУГСБУРГ



Таблица Бундеслиги после 7 тура

Фото: flashscore.ua

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