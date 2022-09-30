Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Германии по футболу

30 сентября - 2 октября состоятся игры восьмого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
В пятницу, 30 сентября, начнется 8 тур немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Его сразу откроет центральный поединок тура, в котором сойдутся "Бавария" и леверкузенский "Байер". Встреча состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене. Отметим, что перед этим мюнхенцы не смогли выиграть четыре матча подряд в Бундеслиге.
Соперник донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, РБ "Лейпциг", 1 октября будет принимать аутсайдера первенства - "Бохум" украинского футболиста-предателя Ивана Ордеца.
- После семи туров таблицу Бундеслиги неожиданно возглавляет берлинский "Унион" с 17 очками. Его преследуют "Боруссия" Дортмунд (15), "Фрайбург" (14), "Хоффенхайм" (13), "Бавария" (12) и "Боруссия" Менхенгладбах (12).
- Поединки 9-го тура Бундеслиги состоятся 7 - 9 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Пятница, 30 сентября
|21:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|БАЙЕР
|Суббота, 1 октября
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|УНИОН
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Воскресенье, 2 октября
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|18:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|АУГСБУРГ
Таблица Бундеслиги после 7 тура
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