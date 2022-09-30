Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Германии по футболу

Дата публикации
Просмотры
351
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

30 сентября - 2 октября состоятся игры восьмого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В пятницу, 30 сентября, начнется 8 тур немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Его сразу откроет центральный поединок тура, в котором сойдутся "Бавария" и леверкузенский "Байер". Встреча состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене. Отметим, что перед этим мюнхенцы не смогли выиграть четыре матча подряд в Бундеслиге.

Соперник донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, РБ "Лейпциг", 1 октября будет принимать аутсайдера первенства - "Бохум" украинского футболиста-предателя Ивана Ордеца.

  • После семи туров таблицу Бундеслиги неожиданно возглавляет берлинский "Унион" с 17 очками. Его преследуют "Боруссия" Дортмунд (15), "Фрайбург" (14), "Хоффенхайм" (13), "Бавария" (12) и "Боруссия" Менхенгладбах (12).
  • Поединки 9-го тура Бундеслиги состоятся 7 - 9 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Пятница, 30 сентября
21:30 БАВАРИЯ   _:_   БАЙЕР
Суббота, 1 октября
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   УНИОН
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ШТУТГАРТ
16:30 КЕЛЬН   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БОХУМ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   МАЙНЦ
19:30 ВЕРДЕР   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Воскресенье, 2 октября
16:30 ГЕРТА   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
18:30 ШАЛЬКЕ   _:_   АУГСБУРГ


Таблица Бундеслиги после 7 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Испании по футболу

Похожие темы:

Следующая публикация