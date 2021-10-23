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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Германии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Германии по футболу

Поединки будут сыграны в течение трех дней.

22-24 октября состоятся матчи 9-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

  • После восьми туров лидирует в чемпионате "Бавария" (19 очков). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (18 баллов). Третью и четвертую строчки между собой распределяют "Байер" и "Фрайбург" - у обоих по 16 пунктов.
  • Поединки 10-го тура Бундеслиги состоятся 29-31 октября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Пятница, 22 октября
21:30 МАЙНЦ   4:1   АУГСБУРГ
Суббота, 23 октября
16:30 АРМИНИЯ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
16:30 БАВАРИЯ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ГРОЙТЕР ФЮРТ
19:30 ГЕРТА   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Воскресенье, 24 октября
16:30 КЕЛЬН   _:_   БАЙЕР
18:30 ШТУТГАРТ   _:_   УНИОН
20:30 БОХУМ   _:_   АЙНТРАХТ
           


Таблица Бундеслиги после 8 туров

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