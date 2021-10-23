Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Германии по футболу

Поединки будут сыграны в течение трех дней.
22-24 октября состоятся матчи 9-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.
- После восьми туров лидирует в чемпионате "Бавария" (19 очков). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (18 баллов). Третью и четвертую строчки между собой распределяют "Байер" и "Фрайбург" - у обоих по 16 пунктов.
- Поединки 10-го тура Бундеслиги состоятся 29-31 октября.
- Завершение чемпионата запланировано на 14 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Пятница, 22 октября
|21:30
|МАЙНЦ
|4:1
|АУГСБУРГ
|Суббота, 23 октября
|16:30
|АРМИНИЯ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|19:30
|ГЕРТА
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Воскресенье, 24 октября
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БАЙЕР
|18:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|УНИОН
|20:30
|БОХУМ
|_:_
|АЙНТРАХТ