Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура Чемпионата Германии по футболу

Обладатель титула определится в заочной борьбе между "Баварией" и дортмундской "Боруссией".

В субботу, 27 мая, состоятся матчи последнего, 34-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Все поединки традиционно начнутся одновременно – в 16:30 по киевскому времени.

Чемпионская гонка между "Баварией" и дортмундской "Боруссией" вышла на финишную прямую. Перед заключительным туром "шмели" опережают мюнхенцев на два балла.

В последнем туре "Бавария" на выезде сыграет с "Кельном", а "Боруссия" Дортмунд будет принимать "Майнц".

Третье место забронировал за собой "РБ Лейпциг". За четвертую позицию и последнюю путевку в Лигу чемпионов заочно сразятся "Унион" и "Фрайбург", имеющие одинаковое количество очков.

По итогам текущего сезона из Бундеслиги вылетела "Герта", которая досрочно заняла последнюю строчку. Предпоследняя команда также автоматически понизится в классе, а обладатель 16-го места сыграет в переходных матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Напомним, "Бавария" неизменно выигрывала Бундеслигу на протяжении последних десяти сезонов. Так что в этом году у "Боруссии" Дортмунд есть прекрасная возможность прервать гегемонию "Рекордмастера" и помешать мюнхенцам стать чемпионом Германии в 33-й раз в истории.



Таблица Бундеслиги после 33 тура

Таблица Бундеслиги после 33 тура / Фото: flashscore.ua

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