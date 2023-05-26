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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура Чемпионата Германии по футболу

Фанаты "Боруссии" Дортмунд / Фото: Associated Press

Обладатель титула определится в заочной борьбе между "Баварией" и дортмундской "Боруссией".

В субботу, 27 мая, состоятся матчи последнего, 34-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Все поединки традиционно начнутся одновременно – в 16:30 по киевскому времени.

Чемпионская гонка между "Баварией" и дортмундской "Боруссией" вышла на финишную прямую. Перед заключительным туром "шмели" опережают мюнхенцев на два балла.

В последнем туре "Бавария" на выезде сыграет с "Кельном", а "Боруссия" Дортмунд будет принимать "Майнц".

Третье место забронировал за собой "РБ Лейпциг". За четвертую позицию и последнюю путевку в Лигу чемпионов заочно сразятся "Унион" и "Фрайбург", имеющие одинаковое количество очков.

По итогам текущего сезона из Бундеслиги вылетела "Герта", которая досрочно заняла последнюю строчку. Предпоследняя команда также автоматически понизится в классе, а обладатель 16-го места сыграет в переходных матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Напомним, "Бавария" неизменно выигрывала Бундеслигу на протяжении последних десяти сезонов. Так что в этом году у "Боруссии" Дортмунд есть прекрасная возможность прервать гегемонию "Рекордмастера" и помешать мюнхенцам стать чемпионом Германии в 33-й раз в истории.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР
Суббота, 27 мая
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   МАЙНЦ
16:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 БОХУМ   _:_   БАЙЕР
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ГЕРТА
16:30 КЕЛЬН   _:_   БАВАРИЯ
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ШАЛЬКЕ
16:30 УНИОН   _:_   ВЕРДЕР
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ


Таблица Бундеслиги после 33 тура

Таблица Бундеслиги после 33 тура / © flashscore.ua
Таблица Бундеслиги после 33 тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
170
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