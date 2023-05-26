Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура Чемпионата Германии по футболу

Обладатель титула определится в заочной борьбе между "Баварией" и дортмундской "Боруссией".
В субботу, 27 мая, состоятся матчи последнего, 34-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Все поединки традиционно начнутся одновременно – в 16:30 по киевскому времени.
Чемпионская гонка между "Баварией" и дортмундской "Боруссией" вышла на финишную прямую. Перед заключительным туром "шмели" опережают мюнхенцев на два балла.
В последнем туре "Бавария" на выезде сыграет с "Кельном", а "Боруссия" Дортмунд будет принимать "Майнц".
Третье место забронировал за собой "РБ Лейпциг". За четвертую позицию и последнюю путевку в Лигу чемпионов заочно сразятся "Унион" и "Фрайбург", имеющие одинаковое количество очков.
По итогам текущего сезона из Бундеслиги вылетела "Герта", которая досрочно заняла последнюю строчку. Предпоследняя команда также автоматически понизится в классе, а обладатель 16-го места сыграет в переходных матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе.
Напомним, "Бавария" неизменно выигрывала Бундеслигу на протяжении последних десяти сезонов. Так что в этом году у "Боруссии" Дортмунд есть прекрасная возможность прервать гегемонию "Рекордмастера" и помешать мюнхенцам стать чемпионом Германии в 33-й раз в истории.
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|Суббота, 27 мая
|16:30
|АЙНТРАХТ
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|ФРАЙБУРГ
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
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|МАЙНЦ
|16:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|БАЙЕР
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БАВАРИЯ
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|ВЕРДЕР
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
Таблица Бундеслиги после 33 тура
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