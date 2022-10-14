Бундеслига онлайн: результаты матчей 10-го тура Чемпионата Германии по футболу

14 – 16 октября состоятся игры десятого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
В пятницу, 14 октября, начнется 10 тур немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
На этой неделе чемпионат Германии обрадует болельщиков двумя центральными матчами тура.
Дортмундская "Боруссия" 16 октября встретится с лидером турнирной таблицы "Унионом". Мюнхенская "Бавария" в этот же день определит сильнейшего с "Фрайбургом".
Соперник донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, РБ "Лейпциг", дома сыграет с Гертой.
- После девяти туров таблицу Бундеслиги неожиданно возглавляет берлинский "Унион", имеющий 20 очков. Его преследуют Фрайбург (18), Бавария (16) и Боруссия Дортмунд (16).
- Поединки 11-го тура Бундеслиги состоятся 21 – 23 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР/ 2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР/9 ТУР /10 ТУР
|Пятница, 14 октября
|21:30
|ШАЛЬКО
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|Суббота, 15 октября
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БАЕР
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ГЕРТА
|Воскресенье, 16 октября
|16:30
|КЕЛЬН
|_:_
|АУГСБУРГ
|18:30
|УНИОН
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|20:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
Таблица Бундеслиги после 9 тура
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