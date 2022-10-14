Бундеслига онлайн: результаты матчей 10-го тура Чемпионата Германии по футболу

14 – 16 октября состоятся игры десятого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В пятницу, 14 октября, начнется 10 тур немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

На этой неделе чемпионат Германии обрадует болельщиков двумя центральными матчами тура.

Дортмундская "Боруссия" 16 октября встретится с лидером турнирной таблицы "Унионом". Мюнхенская "Бавария" в этот же день определит сильнейшего с "Фрайбургом".

Соперник донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, РБ "Лейпциг", дома сыграет с Гертой.

После девяти туров таблицу Бундеслиги неожиданно возглавляет берлинский "Унион", имеющий 20 очков. Его преследуют Фрайбург (18), Бавария (16) и Боруссия Дортмунд (16).

Поединки 11-го тура Бундеслиги состоятся 21 – 23 октября.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 9 тура

Фото: flashscore.ua

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