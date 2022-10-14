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Бундеслига онлайн: результаты матчей 10-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: результаты матчей 10-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

14 – 16 октября состоятся игры десятого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В пятницу, 14 октября, начнется 10 тур немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

На этой неделе чемпионат Германии обрадует болельщиков двумя центральными матчами тура.

Дортмундская "Боруссия" 16 октября встретится с лидером турнирной таблицы "Унионом". Мюнхенская "Бавария" в этот же день определит сильнейшего с "Фрайбургом".

Соперник донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, РБ "Лейпциг", дома сыграет с Гертой.

  • После девяти туров таблицу Бундеслиги неожиданно возглавляет берлинский "Унион", имеющий 20 очков. Его преследуют Фрайбург (18), Бавария (16) и Боруссия Дортмунд (16).
  • Поединки 11-го тура Бундеслиги состоятся 21 – 23 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР/ 2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР/9 ТУР /10 ТУР
Пятница, 14 октября
21:30 ШАЛЬКО   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
Суббота, 15 октября
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   БОХУМ
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   БАЕР
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ВЕРДЕР   _:_   МАЙНЦ
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ГЕРТА
Воскресенье, 16 октября
16:30 КЕЛЬН   _:_   АУГСБУРГ
18:30 УНИОН   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
20:30 БАВАРИЯ   _:_   ФРАЙБУРГ


Таблица Бундеслиги после 9 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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