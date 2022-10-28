Бундеслига онлайн: результаты матчей 12-го тура Чемпионата Германии по футболу

С 28 по 30 октября состоятся матчи двенадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Действующий чемпион, мюнхенская "Бавария", 29 октября будет принимать "Майнц". В тот же день дортмундская "Боруссия" на выезде встретится с "Айнтрахтом"

Соперник донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, РБ "Лейпциг", сыграет против "Байера", который не слишком удачно начал сезон.

После одиннадцати туров таблицу Бундеслиги сенсационно возглавляет берлинский "Унион", имеющий 23 балла. На втором месте – "Бавария" (22). Третий – "Фрайбург" (21).

Поединки 13-го тура Бундеслиги состоятся 4 – 6 ноября.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 11 тура

Фото: flashscore.ua

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