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Бундеслига онлайн: результаты матчей 12-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: результаты матчей 12-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

Мюнхенская "Бавария" попытается обойти берлинский "Унион" в турнирной таблице.

С 28 по 30 октября состоятся матчи двенадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Действующий чемпион, мюнхенская "Бавария", 29 октября будет принимать "Майнц". В тот же день дортмундская "Боруссия" на выезде встретится с "Айнтрахтом"

Соперник донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, РБ "Лейпциг", сыграет против "Байера", который не слишком удачно начал сезон.

  • После одиннадцати туров таблицу Бундеслиги сенсационно возглавляет берлинский "Унион", имеющий 23 балла. На втором месте – "Бавария" (22). Третий – "Фрайбург" (21).
  • Поединки 13-го тура Бундеслиги состоятся 4 – 6 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР/ 2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР/9 ТУР/10 ТУР/11 ТУР /12 ТУР
Пятница, 28 октября
21:30 ВЕРДЕР   _:_   ГЕРТА
Суббота, 29 октября
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БАЕР
16:30 БАВАРИЯ   _:_   МАЙНЦ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   АУГСБУРГ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОХУМ
19:30 АЙНТРАХТ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Воскресенье, 30 октября
16:30 УНИОН   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
18:30 ШАЛЬКЕ   _:_   ФРАЙБУРГ
20:30 КЕЛЬН   _:_   ХОФФЕНХАЙМ


Таблица Бундеслиги после 11 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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