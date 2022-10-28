Бундеслига онлайн: результаты матчей 12-го тура Чемпионата Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" попытается обойти берлинский "Унион" в турнирной таблице.
С 28 по 30 октября состоятся матчи двенадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Действующий чемпион, мюнхенская "Бавария", 29 октября будет принимать "Майнц". В тот же день дортмундская "Боруссия" на выезде встретится с "Айнтрахтом"
Соперник донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов, РБ "Лейпциг", сыграет против "Байера", который не слишком удачно начал сезон.
- После одиннадцати туров таблицу Бундеслиги сенсационно возглавляет берлинский "Унион", имеющий 23 балла. На втором месте – "Бавария" (22). Третий – "Фрайбург" (21).
- Поединки 13-го тура Бундеслиги состоятся 4 – 6 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2022/23
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|Пятница, 28 октября
|21:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ГЕРТА
|Суббота, 29 октября
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БАЕР
|16:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОХУМ
|19:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|Воскресенье, 30 октября
|16:30
|УНИОН
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|18:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|20:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
Таблица Бундеслиги после 11 тура
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