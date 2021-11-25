Бундеслига онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Германии по футболу

Новый тур чемпионата Германии начнется поединком между "Штутгартом" и "Майнцем".

26-28 ноября состоятся матчи 13-го тура германской Бундеслиги сезона-2021/22.

Лидеру турнирной таблицы чемпионата — "Баварии" — на этой неделе придется снова выходить на поле против одной из самых слабых команд. "Мюнхенцы" сыграют против "Арминии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проиграли аутсайдеру: "Бавария" перед матчем с "Динамо" сенсационно дала маху в Бундеслиге (видео)

После 12 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (28 очков). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (27 баллов). Третью строчку занимает "Фрайбург" (22 пункта). Четвертый – "Байер" (21 балл).

Поединки 14-го тура Бундеслиги пройдут 3-5 декабря.

Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".



Таблица Бундеслиги после 12 туров