Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Бундеслига онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Германии по футболу

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бундеслига онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

Новый тур чемпионата Германии начнется поединком между "Штутгартом" и "Майнцем".

26-28 ноября состоятся матчи 13-го тура германской Бундеслиги сезона-2021/22.

Лидеру турнирной таблицы чемпионата — "Баварии" — на этой неделе придется снова выходить на поле против одной из самых слабых команд. "Мюнхенцы" сыграют против "Арминии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проиграли аутсайдеру: "Бавария" перед матчем с "Динамо" сенсационно дала маху в Бундеслиге (видео)

  • После 12 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (28 очков). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (27 баллов). Третью строчку занимает "Фрайбург" (22 пункта). Четвертый – "Байер" (21 балл).
  • Поединки 14-го тура Бундеслиги пройдут 3-5 декабря.
  • Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур
Пятница, 26 ноября
21:30 ШТУТГАРТ   -   МАЙНЦ
Суббота, 27 ноября
16:30 ГЕРТА   -   АУГСБУРГ
16:30 БОХУМ   -   ФРАЙБУРГ
16:30 КЕЛЬН   -   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   -   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   -   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
19:30 БАВАРИЯ   -   АРМИНИЯ
Воскресенье, 28 ноября
16:30 АЙНТРАХТ   -   УНИОН
18:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   -   БАЕР


Таблица Бундеслиги после 12 туров

© flashscore.ua
flashscore.ua
Следующая публикация