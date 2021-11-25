Бундеслига онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Германии по футболу

Новый тур чемпионата Германии начнется поединком между "Штутгартом" и "Майнцем".
26-28 ноября состоятся матчи 13-го тура германской Бундеслиги сезона-2021/22.
Лидеру турнирной таблицы чемпионата — "Баварии" — на этой неделе придется снова выходить на поле против одной из самых слабых команд. "Мюнхенцы" сыграют против "Арминии".
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- После 12 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (28 очков). Мюнхенцев преследует "Боруссия" Дортмунд (27 баллов). Третью строчку занимает "Фрайбург" (22 пункта). Четвертый – "Байер" (21 балл).
- Поединки 14-го тура Бундеслиги пройдут 3-5 декабря.
- Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2021/22
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур
|Пятница, 26 ноября
|21:30
|ШТУТГАРТ
|-
|МАЙНЦ
|Суббота, 27 ноября
|16:30
|ГЕРТА
|-
|АУГСБУРГ
|16:30
|БОХУМ
|-
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|КЕЛЬН
|-
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|-
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|-
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|19:30
|БАВАРИЯ
|-
|АРМИНИЯ
|Воскресенье, 28 ноября
|16:30
|АЙНТРАХТ
|-
|УНИОН
|18:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|-
|БАЕР