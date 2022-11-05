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Бундеслига онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
46
Время на прочтение
2 мин
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Бундеслига онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

Турнирную таблицу до сих пор неожиданно возглавляет берлинский "Унион".

С 4-го по 6 ноября состоятся матчи тринадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Действующий чемпион, мюнхенская "Бавария", 5 ноября на выезде сыграет с "Гертой". В тот же день дортмундская "Боруссия" будет принимать "Бохум", за который выступает футболист-предатель Украины Иван Ордец.

РБ "Лейпциг" после победы над донецким "Шахтером", которая вывела "быков" в плей-офф Лиги чемпионов, приедет в гости в "Хоффенхайму".

  • После двенадцати туров таблицу Бундеслиги сенсационно возглавляет берлинский "Унион", имеющий 26 очков. На втором месте – "Бавария" (25). Третий – "Фрайбург" (24).
  • Поединки 14-го тура Бундеслиги пройдут 8 – 9 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Пятница, 4 ноября
21:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   3:1   ШТУТГАРТ
Суббота, 5 ноября
16:30 АУГСБУРГ   _:_   АЙНТРАХТ
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   БОХУМ
16:30 ГЕРТА   _:_   БАВАРИЯ
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
16:30 МАЙНЦ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
19:30 ВЕРДЕР   _:_   ШАЛЬКЕ
Воскресенье, 6 ноября
16:30 БАЙЕР   _:_   УНИОН
18:30 ФРАЙБУРГ   _:_   КЕЛЬН


Таблица Бундеслиги после 12 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
46
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