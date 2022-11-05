Бундеслига онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Германии по футболу

Турнирную таблицу до сих пор неожиданно возглавляет берлинский "Унион".

С 4-го по 6 ноября состоятся матчи тринадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Действующий чемпион, мюнхенская "Бавария", 5 ноября на выезде сыграет с "Гертой". В тот же день дортмундская "Боруссия" будет принимать "Бохум", за который выступает футболист-предатель Украины Иван Ордец.

РБ "Лейпциг" после победы над донецким "Шахтером", которая вывела "быков" в плей-офф Лиги чемпионов, приедет в гости в "Хоффенхайму".

После двенадцати туров таблицу Бундеслиги сенсационно возглавляет берлинский "Унион", имеющий 26 очков. На втором месте – "Бавария" (25). Третий – "Фрайбург" (24).

Поединки 14-го тура Бундеслиги пройдут 8 – 9 ноября.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 12 тура

Фото: flashscore.ua

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