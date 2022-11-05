Бундеслига онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Германии по футболу

Турнирную таблицу до сих пор неожиданно возглавляет берлинский "Унион".
С 4-го по 6 ноября состоятся матчи тринадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Действующий чемпион, мюнхенская "Бавария", 5 ноября на выезде сыграет с "Гертой". В тот же день дортмундская "Боруссия" будет принимать "Бохум", за который выступает футболист-предатель Украины Иван Ордец.
РБ "Лейпциг" после победы над донецким "Шахтером", которая вывела "быков" в плей-офф Лиги чемпионов, приедет в гости в "Хоффенхайму".
- После двенадцати туров таблицу Бундеслиги сенсационно возглавляет берлинский "Унион", имеющий 26 очков. На втором месте – "Бавария" (25). Третий – "Фрайбург" (24).
- Поединки 14-го тура Бундеслиги пройдут 8 – 9 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Пятница, 4 ноября
|21:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|3:1
|ШТУТГАРТ
|Суббота, 5 ноября
|16:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|БАВАРИЯ
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|19:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|Воскресенье, 6 ноября
|16:30
|БАЙЕР
|_:_
|УНИОН
|18:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|КЕЛЬН
Таблица Бундеслиги после 12 тура
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