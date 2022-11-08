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Бундеслига онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
47
Время на прочтение
2 мин
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Бундеслига онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

"Бавария" вернулась на вершину таблицы, но конкуренты дышат в спину.

8 – 9 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Мюнхенская "Бавария", по итогам прошедшего тура захватившая лидерство в чемпионате, будет принимать бременский "Вердер".

В свою очередь, дортмундская "Боруссия" на выезде встретится с "Вольфсбургом".

РБ "Лейпциг", не пустивший донецкий "Шахтер" в плей-офф Лиги чемпионов, померяется силами с громкой сенсацией начала сезона — "Фрайбургом".

  • После 13-го тура таблицу Бундеслиги с 28 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Фрайбург" (27). Топ-3 замыкает берлинский "Унион" (26). Дортмундская "Боруссия" (25) идет четвертой.
  • Поединки 15-го тура Бундеслиги пройдут 11 – 13 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Вторник, 8 ноября
19:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
21:30 БАВАРИЯ   _:_   ВЕРДЕР
21:30 БОХУМ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
21:30 ШТУТГАРТ   _:_   ГЕРТА
Среда, 9 ноября
19:30 КЕЛЬН   _:_   БАЙЕР
21:30 АЙНТРАХТ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
21:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ФРАЙБУРГ
21:30 УНИОН   _:_   АУГСБУРГ
21:30 ШАЛЬКЕ   _:_   МАЙНЦ


Таблица Бундеслиги после 13 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
47
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