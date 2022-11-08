Бундеслига онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" вернулась на вершину таблицы, но конкуренты дышат в спину.

8 – 9 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Мюнхенская "Бавария", по итогам прошедшего тура захватившая лидерство в чемпионате, будет принимать бременский "Вердер".

В свою очередь, дортмундская "Боруссия" на выезде встретится с "Вольфсбургом".

РБ "Лейпциг", не пустивший донецкий "Шахтер" в плей-офф Лиги чемпионов, померяется силами с громкой сенсацией начала сезона — "Фрайбургом".

После 13-го тура таблицу Бундеслиги с 28 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Фрайбург" (27). Топ-3 замыкает берлинский "Унион" (26). Дортмундская "Боруссия" (25) идет четвертой.

Поединки 15-го тура Бундеслиги пройдут 11 – 13 ноября.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 13 тура

Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Серия А онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Италии по футболу

Ла Лига онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Испании по футболу

УПЛ онлайн: результаты матчей 12-го тура Чемпионата Украины по футболу