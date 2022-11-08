Бундеслига онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Бавария" вернулась на вершину таблицы, но конкуренты дышат в спину.
8 – 9 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Мюнхенская "Бавария", по итогам прошедшего тура захватившая лидерство в чемпионате, будет принимать бременский "Вердер".
В свою очередь, дортмундская "Боруссия" на выезде встретится с "Вольфсбургом".
РБ "Лейпциг", не пустивший донецкий "Шахтер" в плей-офф Лиги чемпионов, померяется силами с громкой сенсацией начала сезона — "Фрайбургом".
- После 13-го тура таблицу Бундеслиги с 28 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Фрайбург" (27). Топ-3 замыкает берлинский "Унион" (26). Дортмундская "Боруссия" (25) идет четвертой.
- Поединки 15-го тура Бундеслиги пройдут 11 – 13 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|Вторник, 8 ноября
|19:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|21:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|ВЕРДЕР
|21:30
|БОХУМ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|21:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ГЕРТА
|Среда, 9 ноября
|19:30
|КЕЛЬН
|_:_
|БАЙЕР
|21:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|21:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|21:30
|УНИОН
|_:_
|АУГСБУРГ
|21:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|МАЙНЦ
Таблица Бундеслиги после 13 тура
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