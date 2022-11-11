Бундеслига онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Германии по футболу

Обидчик "Шахтера" в Лиге чемпионов встретится с лидером турнирной таблицы.
11-13 ноября состоятся матчи пятнадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Лидирующая в турнирной таблице мюнхенская "Бавария" в стартовом матче тура сыграет на выезде против РБ "Лейпцига", который не пустил донецкий "Шахтер" в плей-офф Лиги чемпионов. Этот поединок станет центральным.
В свою очередь, дортмундская "Боруссия" будет принимать дома "Аугсбург".
- После 14-го тура таблицу Бундеслиги с 31 очком возглавляет "Бавария". На втором месте – берлинский "Унион" (27). Топ-3 замыкает "Фрайбург" (27). "Айнтрахт" (26) идет четвертым.
- Поединки 16-го тура Бундеслиги пройдут 20 – 22 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур/14 Тур/15 Тур
|Пятница, 11 ноября
|21:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БАВАРИЯ
|Суббота, 12 ноября
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|УНИОН
|_:_
|ГОФФЕНГАЙМ
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ВЕРДЕР
|Воскресенье, 13 ноября
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АУГСБУРГ
|18:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БАЕР
Таблица Бундеслиги после 14 тура
Читайте также:
УПЛ онлайн: результаты матчей 12-го тура Чемпионата Украины по футболу
Без Ройса и Вернера, но с 17-летним форвардом: сборная Германии объявила состав на ЧМ-2022
Звезда "Боруссии" пропустит второй чемпионат мира в карьере: что произошло