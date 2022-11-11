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Бундеслига онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
273
Время на прочтение
2 мин
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Бундеслига онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

Обидчик "Шахтера" в Лиге чемпионов встретится с лидером турнирной таблицы.

11-13 ноября состоятся матчи пятнадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Лидирующая в турнирной таблице мюнхенская "Бавария" в стартовом матче тура сыграет на выезде против РБ "Лейпцига", который не пустил донецкий "Шахтер" в плей-офф Лиги чемпионов. Этот поединок станет центральным.

В свою очередь, дортмундская "Боруссия" будет принимать дома "Аугсбург".

  • После 14-го тура таблицу Бундеслиги с 31 очком возглавляет "Бавария". На втором месте – берлинский "Унион" (27). Топ-3 замыкает "Фрайбург" (27). "Айнтрахт" (26) идет четвертым.
  • Поединки 16-го тура Бундеслиги пройдут 20 – 22 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур/14 Тур/15 Тур
Пятница, 11 ноября
21:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БАВАРИЯ
Суббота, 12 ноября
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ШАЛЬКЕ
16:30 БОХУМ   _:_   ГЕРТА
16:30 УНИОН   _:_   ГОФФЕНГАЙМ
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   МАЙНЦ
19:30 КЕЛЬН   _:_   ВЕРДЕР
Воскресенье, 13 ноября
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   АУГСБУРГ
18:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БАЕР


Таблица Бундеслиги после 14 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
273
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