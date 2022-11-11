Бундеслига онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Германии по футболу

Обидчик "Шахтера" в Лиге чемпионов встретится с лидером турнирной таблицы.

11-13 ноября состоятся матчи пятнадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Лидирующая в турнирной таблице мюнхенская "Бавария" в стартовом матче тура сыграет на выезде против РБ "Лейпцига", который не пустил донецкий "Шахтер" в плей-офф Лиги чемпионов. Этот поединок станет центральным.

В свою очередь, дортмундская "Боруссия" будет принимать дома "Аугсбург".

После 14-го тура таблицу Бундеслиги с 31 очком возглавляет "Бавария". На втором месте – берлинский "Унион" (27). Топ-3 замыкает "Фрайбург" (27). "Айнтрахт" (26) идет четвертым.

Поединки 16-го тура Бундеслиги пройдут 20 – 22 ноября.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 14 тура

Фото: flashscore.ua

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