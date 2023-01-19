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Бундеслига онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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Бундеслига онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

Немецкий чемпионат наконец-то возвращается после зимней паузы.

20 – 22 января состоятся матчи 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Это будут первые поединки немецкого первенства после перерыва, связанного с проведением чемпионата мира-2022 в Катаре.

Лидер чемпионата – мюнхенская "Бавария" – в первом матче нового года на выезде сыграет против "РБ Лейпцига", не пустившего донецкий "Шахтер" в плей-офф Лиги чемпионов. Именно это противостояние станет центральным в отчетном туре.

  • После 15-го тура таблицу Бундеслиги с 34 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Фрайбург" (30). Топ-3 замыкает "РБ Лейпциг" (28). "Айнтрахт" (27) идет четвертым.
  • Поединки 17-го тура Бундеслиги состоятся 24 – 25 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Пятница, 20 января
21:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БАВАРИЯ
Суббота, 21 января
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ШАЛЬКЕ
16:30 БОХУМ   _:_   ГЕРТА
16:30 ВОЛЬФСБУРГ   _:_   ФРАЙБУРГ
16:30 УНИОН   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
16:30 ШТУТГАРТ   _:_   МАЙНЦ
19:30 КЕЛЬН   _:_   ВЕРДЕР
Воскресенье, 22 января
16:30 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   АУГСБУРГ
18:30 БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   БАЙЕР


Таблица Бундеслиги после 15 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
141
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