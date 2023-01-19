Бундеслига онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Германии по футболу

20 – 22 января состоятся матчи 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Это будут первые поединки немецкого первенства после перерыва, связанного с проведением чемпионата мира-2022 в Катаре.

Лидер чемпионата – мюнхенская "Бавария" – в первом матче нового года на выезде сыграет против "РБ Лейпцига", не пустившего донецкий "Шахтер" в плей-офф Лиги чемпионов. Именно это противостояние станет центральным в отчетном туре.

После 15-го тура таблицу Бундеслиги с 34 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Фрайбург" (30). Топ-3 замыкает "РБ Лейпциг" (28). "Айнтрахт" (27) идет четвертым.

Поединки 17-го тура Бундеслиги состоятся 24 – 25 января.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 15 тура

Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Ла Лига онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Испании по футболу

Показал эффектный финт: Мудрик провел первую тренировку в "Челси" (видео)

Вышел на поле с сине-желтым флагом и напомнил о войне в Украине: "Жирона" представила Цыганкова