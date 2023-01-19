Бундеслига онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Германии по футболу

Немецкий чемпионат наконец-то возвращается после зимней паузы.
20 – 22 января состоятся матчи 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Это будут первые поединки немецкого первенства после перерыва, связанного с проведением чемпионата мира-2022 в Катаре.
Лидер чемпионата – мюнхенская "Бавария" – в первом матче нового года на выезде сыграет против "РБ Лейпцига", не пустившего донецкий "Шахтер" в плей-офф Лиги чемпионов. Именно это противостояние станет центральным в отчетном туре.
- После 15-го тура таблицу Бундеслиги с 34 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Фрайбург" (30). Топ-3 замыкает "РБ Лейпциг" (28). "Айнтрахт" (27) идет четвертым.
- Поединки 17-го тура Бундеслиги состоятся 24 – 25 января.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|Пятница, 20 января
|21:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БАВАРИЯ
|Суббота, 21 января
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ШАЛЬКЕ
|16:30
|БОХУМ
|_:_
|ГЕРТА
|16:30
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|16:30
|УНИОН
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|16:30
|ШТУТГАРТ
|_:_
|МАЙНЦ
|19:30
|КЕЛЬН
|_:_
|ВЕРДЕР
|Воскресенье, 22 января
|16:30
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|АУГСБУРГ
|18:30
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|БАЙЕР
Таблица Бундеслиги после 15 тура
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