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Бундеслига онлайн: результаты матчей 17-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
1255
Время на прочтение
2 мин
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Бундеслига онлайн: результаты матчей 17-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

Поединки будут сыграны посреди недели.

24 – 25 января состоятся матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Это будет только второй тур чемпионата Германии после зимнего перерыва, связанного с проведением чемпионата мира-2022 в Катаре.

Лидер чемпионата – мюнхенская "Бавария" – во втором матче 2023 года будет принимала "Кельн". Команда Юлиана Нагельсмана неожиданно чуть не проиграла.

В свою очередь, дортмундская "Боруссия" на выезде сыграет против "Майнца".

  • После 16-го тура таблицу Бундеслиги с 35 очками возглавляет "Бавария". Далее расположились "Айнтрахт" (30), "Унион" (30) и "Фрайбург" (30).
  • Поединки 18-го тура Бундеслиги состоятся 27 – 29 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Вторник, 24 января
19:30 ШАЛЬКЕ   1:6   РБ ЛЕЙПЦИГ
21:30 БАВАРИЯ   1:1   КЕЛЬН
21:30 ГЕРТА   0:5   ВОЛЬФСБУРГ
21:30 ХОФФЕНХАЙМ   2:2   ШТУТГАРТ
Среда, 25 января
19:30 МАЙНЦ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
21:30 АУГСБУРГ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
21:30 БАЙЕР   _:_   БОХУМ
21:30 ВЕРДЕР   _:_   УНИОН
21:30 ФРАЙБУРГ   _:_   АЙНТРАХТ


Таблица Бундеслиги после 16 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
1255
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