Бундеслига онлайн: результаты матчей 17-го тура Чемпионата Германии по футболу

Поединки будут сыграны посреди недели.
24 – 25 января состоятся матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Это будет только второй тур чемпионата Германии после зимнего перерыва, связанного с проведением чемпионата мира-2022 в Катаре.
Лидер чемпионата – мюнхенская "Бавария" – во втором матче 2023 года будет принимала "Кельн". Команда Юлиана Нагельсмана неожиданно чуть не проиграла.
В свою очередь, дортмундская "Боруссия" на выезде сыграет против "Майнца".
- После 16-го тура таблицу Бундеслиги с 35 очками возглавляет "Бавария". Далее расположились "Айнтрахт" (30), "Унион" (30) и "Фрайбург" (30).
- Поединки 18-го тура Бундеслиги состоятся 27 – 29 января.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|Вторник, 24 января
|19:30
|ШАЛЬКЕ
|1:6
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|21:30
|БАВАРИЯ
|1:1
|КЕЛЬН
|21:30
|ГЕРТА
|0:5
|ВОЛЬФСБУРГ
|21:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|2:2
|ШТУТГАРТ
|Среда, 25 января
|19:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|21:30
|АУГСБУРГ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|21:30
|БАЙЕР
|_:_
|БОХУМ
|21:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|УНИОН
|21:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
Таблица Бундеслиги после 16 тура
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