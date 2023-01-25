Бундеслига онлайн: результаты матчей 17-го тура Чемпионата Германии по футболу

Поединки будут сыграны посреди недели.

24 – 25 января состоятся матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Это будет только второй тур чемпионата Германии после зимнего перерыва, связанного с проведением чемпионата мира-2022 в Катаре.

Лидер чемпионата – мюнхенская "Бавария" – во втором матче 2023 года будет принимала "Кельн". Команда Юлиана Нагельсмана неожиданно чуть не проиграла.

В свою очередь, дортмундская "Боруссия" на выезде сыграет против "Майнца".

После 16-го тура таблицу Бундеслиги с 35 очками возглавляет "Бавария". Далее расположились "Айнтрахт" (30), "Унион" (30) и "Фрайбург" (30).

Поединки 18-го тура Бундеслиги состоятся 27 – 29 января.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 16 тура

Фото: flashscore.ua

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