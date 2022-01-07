Бундеслига онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Германии по футболу

Это будут первые поединки после зимней паузы в чемпионате Германии.

С 7 по 9 января состоятся матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

После продолжавшейся с 19 декабря зимней паузы новый тур начнет поединок лидера турнирной таблицы "Баварии" с "Боруссией" Менхенгладбах.

После 17 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (43 балла). На втором месте "Боруссия" Дортмунд (34). Третью строчку занимает "Фрайбург" (29). Четвертый – "Байер" (28).

Поединки 19 тура Бундеслиги состоятся 14-16 января.

Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".



Таблица Бундеслиги после 17 туров