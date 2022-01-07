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Бундеслига онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Германии по футболу

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Бундеслига онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Германии по футболу

Associated Press

Это будут первые поединки после зимней паузы в чемпионате Германии.

С 7 по 9 января состоятся матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.

После продолжавшейся с 19 декабря зимней паузы новый тур начнет поединок лидера турнирной таблицы "Баварии" с "Боруссией" Менхенгладбах.

  • После 17 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (43 балла). На втором месте "Боруссия" Дортмунд (34). Третью строчку занимает "Фрайбург" (29). Четвертый – "Байер" (28).
  • Поединки 19 тура Бундеслиги состоятся 14-16 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2021/22
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Пятница, 7 января
21:30 БАВАРИЯ   -:-   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
Суббота, 8 января
16:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   -:-   МАЙНЦ
16:30 БАЕР   -:-   УНИОН
16:30 ГОФФЕНГАЙМ   -:-   АУГСБУРГ
16:30 ФРАЙБУРГ   -:-   АРМИНИЯ
16:30 ГРОЙТЕР   -:-   ШТУТГАРТ
19:30 АЙНТРАХТ   -:-   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Воскресенье, 9 января
16:30 ГЕРТА   -:-   КЕЛЬН
18:30 БОХУМ   -:-   ВОЛЬФСБУРГ


Таблица Бундеслиги после 17 туров

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