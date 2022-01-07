Бундеслига онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Германии по футболу

Это будут первые поединки после зимней паузы в чемпионате Германии.
С 7 по 9 января состоятся матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/22.
После продолжавшейся с 19 декабря зимней паузы новый тур начнет поединок лидера турнирной таблицы "Баварии" с "Боруссией" Менхенгладбах.
- После 17 туров лидирует в чемпионате "Бавария" (43 балла). На втором месте "Боруссия" Дортмунд (34). Третью строчку занимает "Фрайбург" (29). Четвертый – "Байер" (28).
- Поединки 19 тура Бундеслиги состоятся 14-16 января.
- Завершение чемпионата намечено на 14 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Бохум" и "Гройтер Фюрт".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ/БУНДЕСЛИГА-2021/22
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|Пятница, 7 января
|21:30
|БАВАРИЯ
|-:-
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|Суббота, 8 января
|16:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|-:-
|МАЙНЦ
|16:30
|БАЕР
|-:-
|УНИОН
|16:30
|ГОФФЕНГАЙМ
|-:-
|АУГСБУРГ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|-:-
|АРМИНИЯ
|16:30
|ГРОЙТЕР
|-:-
|ШТУТГАРТ
|19:30
|АЙНТРАХТ
|-:-
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|Воскресенье, 9 января
|16:30
|ГЕРТА
|-:-
|КЕЛЬН
|18:30
|БОХУМ
|-:-
|ВОЛЬФСБУРГ