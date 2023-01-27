Бундеслига онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Германии по футболу

В центральном поединке "Бавария" сыграет с "Айнтрахтом".

27 – 29 января состоятся матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Лидер чемпионата – мюнхенская "Бавария" – в центральном поединке будет принимать "Айнтрахт".

В свою очередь, дортмундская "Боруссия" на выезде встретится с леверкузенским "Байером".

После 17-го тура таблицу Бундеслиги с 36 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Унион" (33), на третьем – "РБ Лейпциг" (32).

Поединки 19-го тура Бундеслиги состоятся 3 – 5 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".



Таблица Бундеслиги после 17 тура

Фото: flashscore.ua

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