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Бундеслига онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Германии по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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Бундеслига онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Германии по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке "Бавария" сыграет с "Айнтрахтом".

27 – 29 января состоятся матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

Лидер чемпионата – мюнхенская "Бавария" – в центральном поединке будет принимать "Айнтрахт".

В свою очередь, дортмундская "Боруссия" на выезде встретится с леверкузенским "Байером".

  • После 17-го тура таблицу Бундеслиги с 36 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Унион" (33), на третьем – "РБ Лейпциг" (32).
  • Поединки 19-го тура Бундеслиги состоятся 3 – 5 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
Пятния, 27 января
21:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ШТУТГАРТ
Суббота, 28 января
16:30 ВЕРДЕР   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ГЕРТА   _:_   УНИОН
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
16:30 МАЙНЦ   _:_   БОХУМ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   АУГСБУРГ
19:30 БАВАРИЯ   _:_   АЙНТРАХТ
Воскресенье, 29 января
16:30 ШАЛЬКЕ   _:_   КЕЛЬН
18:30 БАЙЕР   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД


Таблица Бундеслиги после 17 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
715
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