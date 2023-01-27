Бундеслига онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Германии по футболу

В центральном поединке "Бавария" сыграет с "Айнтрахтом".
27 – 29 января состоятся матчи 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.
Лидер чемпионата – мюнхенская "Бавария" – в центральном поединке будет принимать "Айнтрахт".
В свою очередь, дортмундская "Боруссия" на выезде встретится с леверкузенским "Байером".
- После 17-го тура таблицу Бундеслиги с 36 очками возглавляет "Бавария". На втором месте – "Унион" (33), на третьем – "РБ Лейпциг" (32).
- Поединки 19-го тура Бундеслиги состоятся 3 – 5 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 27 мая 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Шальке" и "Вердер".
|ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ / БУНДЕСЛИГА-2022/23
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|Пятния, 27 января
|21:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Суббота, 28 января
|16:30
|ВЕРДЕР
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ГЕРТА
|_:_
|УНИОН
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|16:30
|МАЙНЦ
|_:_
|БОХУМ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|АУГСБУРГ
|19:30
|БАВАРИЯ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|Воскресенье, 29 января
|16:30
|ШАЛЬКЕ
|_:_
|КЕЛЬН
|18:30
|БАЙЕР
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
Таблица Бундеслиги после 17 тура
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